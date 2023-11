Biết gì về chủ đầu tư dự án chung cư Bảo Sơn ở Nghệ An nhiều sai phạm?

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại dự án chung cư Bảo Sơn. Theo đó, dự án gồm các hạng mục chính như: Khối toà nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, cao 31 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng bán hầm, diện tích xây dựng 1.940,0m2; Nhà ở thấp tầng (liền kề) cao 4 tầng và 1 tum, tổng số 13 lô, diện tích đất xây dựng 1.101,1m2. Mật độ xây dựng toàn khu lên tới 70,38%.

Sau khi khởi công xây dựng và cơ bản hoàn thành, khoảng năm 2018, người dân bắt đầu vào ở chung cơ Bảo Sơn cao 31 tầng. Đến nay, số lượng ước tính có khoảng 450 căn hộ đã có người ở. Theo báo Tiền Phong, do công trình này không có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; không có quyết định chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan có thẩm quyền (Bộ Xây dựng). Nên những năm qua, người dân không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Mới đây, đoàn thanh tra liên ngành của UBND tỉnh Nghệ An đã vào cuộc rà soát toàn diện các hồ sơ pháp lý, thủ tục liên quan của dự án chung cư Bảo Sơn.