Chân dung hai tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030

Chân dung Bí thư và Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã bầu bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XV, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô - tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ban Chấp hành cũng bầu 4 Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, gồm:

1. Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XV - tiếp tục giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

2. Ông Nguyễn Văn Phong tiếp tục giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

3. Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội - giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

4. Ông Nguyễn Trọng Đông - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trong danh sách 4 Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà và ông Nguyễn Trọng Đông là hai tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bà Phùng Thị Hồng Hà (sinh năm 1971, quê Ứng Hòa, Hà Nội) có trình độ thạc sĩ tài chính - ngân hàng. Bà từng nhiều năm công tác tại Sở Tài chính Hà Nội, giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (cũ) và Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội trước khi được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Đông (sinh năm 1969, quê Đông Anh, Hà Nội) có trình độ kỹ sư quản lý đất đai, cử nhân ngoại ngữ.

Tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà - Ảnh: H.T.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó giám đốc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), sau đó là Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội trước khi được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII gồm 12 thành viên. Ông Nguyễn Xuân Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, Giám đốc Sở Tài chính - được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Trước đó ngày 16-10, ông Hoàng Trọng Quyết (sinh năm 1964), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVII, không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII do quy định về độ tuổi.

Ông Nguyễn Xuân Lưu sinh năm 1969, từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Quận ủy và Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân trước khi được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Tác giả: Phạm Tuấn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ