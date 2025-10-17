Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh: QUỐC NAM

Sáng 17-10, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương - nguyên Bí thư Thành ủy Huế - giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Phương sinh ngày 29-12-1970, quê quán ở phường Phong Thái, thành phố Huế.

Ông Phương là thạc sĩ kinh tế; kỹ sư xây dựng; cử nhân toán.

Trước khi được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Phương từng làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau đó ông được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũ.

Đến năm 2021, ông được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế.

Đầu tháng 10 vừa qua, ông Phương được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế.

Trước đó ngày 16-10, ông Lê Ngọc Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ