Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục làm Bí thư Thành ủy Hà Nội - Anh: NAM TRẦN

Sáng 17-10, tiếp tục chương trình Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã công bố kết quả bầu Bí thư Thành ủy và Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã bầu:

1. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XV, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô - tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

2. Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XV - tiếp tục giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

3. Ông Nguyễn Văn Phong tiếp tục giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

4. Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội - giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

5. Ông Nguyễn Trọng Đông - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tiểu sử Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Chân dung Bí thư và Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII - Đồ họa: Ngọc Thành

Tác giả: Phạm Tuấn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ