Bắt 2 kẻ cho ma túy vào bao cao su rồi nhét vào hậu môn

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Lai Châu về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện Sìn Hồ đã tăng cường các biện pháp công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo đảm ANTT.

2 đối tượng tại cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, Công an huyện Sìn Hồ nắm được thông tin về 2 đối tượng Lò Văn Kim (SN 1974) và Lò Văn Ngoai (SN 1993), cùng trú tại bản Phiêng Chạng, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ có dấu hiệu nghi vấn phạm tội về ma tuý. Công an huyện Sìn Hồ đã xây dựng phương án đấu tranh, ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tang vật vụ án.

Ngày 27/12/2023, tổ công tác Công an huyện Sìn Hồ làm nhiệm vụ tại khu vực Nhà máy sắn thuộc bản Phiêng Chá, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ phát hiện 2 đối tượng nói trên điều khiển xe máy trên đường nghi vận chuyển ma tuý nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Ban đầu kiểm tra, trên người hai đối tượng không phát hiện ma tuý. Tuy nhiên, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng có những biểu hiện lạ.

Ngay sau đó, Tổ công tác đưa các đối tượng vào khu vực kín đáo để kiểm tra với sự có mặt của người chứng kiến, kết quả đã làm rõ Kim và Ngoai chia nhau cất giấu hơn 20g ma túy trong 2 bao cao su rồi tự nhét vào hậu môn nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Hiện cả 2 đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Gia Đạt

Nguồn tin: kienthuc.net.vn