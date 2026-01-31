FIFA nhận thông báo quan trọng từ LĐBĐ Malaysia

Liên đoàn bóng đá Malaysia chính thức thông báo FIFA và AFC về việc toàn bộ Exco nhiệm kỳ 2025–2029 đồng loạt từ chức sau vụ bê bối cầu thủ nhập tịch.

Thông tin được FAM công bố thông qua trang Facebook chính thức trong ngày 29/1. Trước đó, toàn bộ các thành viên của Exco FAM nhiệm kỳ 2025–2029 đã quyết định từ chức tập thể.

Động thái này gây chấn động dư luận bóng đá khu vực, bởi đây là lần hiếm hoi một Ban lãnh đạo liên đoàn quốc gia cùng lúc rút lui trong một thời gian ngắn sau khi đi vào vận hành.

Theo FAM, việc chủ động báo cáo với FIFA và AFC là bước đi cần thiết nhằm đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ đúng quy trình quản trị và duy trì sự giám sát của các tổ chức bóng đá quốc tế.

Đây cũng là điều kiện quan trọng để tránh những hệ lụy pháp lý hoặc án phạt liên quan đến can thiệp hành chính từ phía liên đoàn bóng đá thế giới sau bê bối cầu thủ nhập tịch.

Thời gian tới, AFC dự kiến sẽ cử tổ công tác sang Malaysia để tiến hành đánh giá toàn diện bộ máy quản trị, từ đó đưa ra các khuyến nghị cải tổ trước khi tổ chức và bầu cử Ban lãnh đạo mới.

Quá trình tái cấu trúc mà AFC thực hiện cho FAM dự kiến sẽ kéo dài khoảng 3 tháng. Thời gian này vừa đủ để các chuyên gia AFC rà soát lại toàn bộ hệ thống, từ quy chế hoạt động đến công tác nhân sự.

Sự hỗ trợ này đặc biệt quan trọng trong việc giúp FAM xây dựng lại niềm tin với người hâm mộ và cả các nhà tài trợ. Một liên đoàn muốn mạnh trước hết phải có nền móng quản trị vững chắc, và Malaysia đang nỗ lực làm được điều này.

