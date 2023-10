Thanh Hóa: Lấy mẫu giám định vụ nghi đổ hoá chất phá hoại cao tốc

Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành thu thập mẫu vật tại 5 vị trí trên đường Cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu. (Nguồn: Báo Đại Đoàn Kết)

Ngày 20/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn đã tiến hành lấy mẫu nghi là hoá chất làm hỏng mặt đường nhựa cao tốc đoạn qua địa phận thị xã Nghi Sơn.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu vật phẩm ở 5 vị trí từ Km380 đến Km384 trên Cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu để gửi ra Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) để giám định.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải đã có đơn trình báo khẩn cấp gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Công an tỉnh Thanh Hóa, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa, Công an Thị xã Nghi Sơn và Ban Quản lý dự án 6-Bộ Giao thông Vận tải về việc nghi có dấu hiệu đổ hoá chất, phá hoại mặt đường cao tốc trọng điểm quốc gia do Tập đoàn Sơn Hải bảo hành 10 năm.

Theo trình báo này, đoạn mặt đường bêtông nhựa dài khoảng 2km từ Km382-Km384 có dấu hiệu bị phá hoại, mặt đường có màu sắc khác biệt.

Trên mặt đường bị đổ hóa chất màu đen, xuất hiện một lớp nhựa trên cùng đã bị phân hủy.

Một số vị trí khác cũng xác định mặt đường đã bị đổ hóa chất trước đó, khi lưu thông lốp xe cuốn đi lớp hóa chất và lớp nhựa đã bị phân hủy còn trơ lại mặt đá.

Dự án Cao tốc Nghi Sơn (Thanh Hóa)-Diễn Châu (Nghệ An) thông xe vào ngày 1/9/2023.

Sau khi thông xe kỹ thuật vào ngày 1/9, chất lượng công trình được bảo đảm; trong đó, gói thầu XL01 dài 9km, từ Km380+000 đến Km389+900 do Tập đoàn Sơn Hải thi công 49%, phần còn lại do Tập đoàn Đèo Cả và Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả thi công./.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: vietnamplus.vn