Thanh Hóa: Bí thư huyện Như Thanh bị bắt

Xác nhận với báo chí chiều ngày 13/8, một nguồn tin từ UBND huyện Như Thanh cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành khám xét, bắt tạm giam đối với Bí thư huyện ủy Như Thanh, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập hồ sơ tại phòng làm việc của ông Đinh Xuân Hướng.

Được biết, ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh, trước khi giữ chức Bí thư ông Hướng từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Như Thanh (nhiệm kỳ 2015-2020).

Trụ sở huyện ủy Như Thanh nơi ông Đinh Xuân Hướng đang giữ chức Bí Thư huyện ủy nhưng đã bị bắt.



Trước đó, ông Hướng từng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Sông Mã, (có địa chỉ tại 467, đường Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Ông Đinh Xuân Hướng được biết đến là một trong những cá nhân đại diện cho Cty Sông Mã ký quyết định đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa cho việc chuyển đổi Dự án Hạc Thành Tower từ Cty Sông Mã (chủ đầu tư cấp I) sang cho Cty Huy Hoàng (chủ đầu tư cấp II). Ông Hướng cũng là người ký đơn xin giao khu đất có mặt bằng quy hoạch chi tiết 1/500 công trình Hạc Thành TOWER theo QĐ số 2296/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho Công ty Sông Mã với diện tích xin giao là 2.961,8m2.

Ông Đinh Xuân Hướng, Bí Thư huyện ủy Như Thanh.



Dự án Hạc Thành Tower có nhiều sai phạm hiện đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Bá Hùng, vào ngày 23/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gồm: Nguyễn Bá Hùng (SN 1966), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính (thời điểm có hành vi sai phạm), hiện là Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và Văn Xuân Hùng (SN 1959), nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản giá cả Sở Tài chính.

Dự án Hạc Thành TOWER đã khiến nhiều quan chức tỉnh Thanh Hóa bị xộ khám.



Tiếp đó ngày 5/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vụ can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa vì để xảy ra sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower.

Theo kết quả xác minh, năm 2014 Công ty Sông Mã mới được bàn giao đất thực địa. Song, từ năm 2012, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đồng ý cho doanh nghiệp này chuyển quyền sử dụng đất đối với khu đất tại dự án Hạc Thành Tower cho bên thứ 3 là Công ty TNHH Huy Hoàng.

Được biết, ngày 15/01/2013, UBND TP. Thanh Hoá có Công văn số 139 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Hạc Thành Tower, theo QĐ số 2296, ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt MBQH dự án Hạc Thành Tower.

Tại Quyết định số 411 QĐ/UBTH ngày 16/3/1993 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chuyển giao quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho Công ty Sông Mã quản lý và kinh doanh chỉ thể hiện việc chuyển giao quyền quản lý, kinh doanh tài sản trên đất chứ không chuyển giao quyền sử dụng đất cho Cty Sông Mã. Việc đồng ý trên được dựa vào công văn đề xuất của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Huy Triều, ký ngày 20/7/2012.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án sang tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ Luật hình sự 2015.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Duy Phúc

Nguồn tin: thuonghieuvaphapluat.vn