Bí thư huyện ủy Con Cuông giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An

Thông tin với Gia đình Việt Nam chiều nay (6/6), Tỉnh uỷ Nghệ An cho hay, cơ quan này vừa có quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng cơ quan này.

Theo đó, tại Quyết định số 1956-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Con Cuông giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, thời hạn 5 năm, từ ngày 7/6/2023.

Tân Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đình hùng

Ông Nguyễn Đình Hùng sinh năm 1977 tại huyện Thanh Chương (Nghệ An), trình độ thạc sỹ. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An, ông Hùng từng giữ chức Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh; Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Ủy viên BTV TƯ Đoàn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam