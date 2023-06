Thanh Hóa & áp lực trên đỉnh bảng

Mùa giải bùng nổ

Trước khi V.League 2023 khởi tranh, mấy ai nghĩ trong nhóm đua vô địch lại có cái tên Thanh Hóa. Và cũng chẳng ai nghĩ được rằng, hiệu ứng của HLV Velizar Popov lại phát huy tác dụng nhanh đến vậy. Bản thân HLV Popov cũng chỉ đặt mục tiêu vào Top 6 cho đội bóng. Đó là một vị trí vừa phải so với thực lực của Thanh Hóa. Thậm chí, đây còn là mục tiêu mà đôi khi, các CĐV xứ Thanh còn không dám nghĩ đến trước khi V.League 2023 bắt đầu. Bởi lẽ, tại V.League 2022, Thanh Hóa chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 chung cuộc.

Nhận định bóng đá Nam Định vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 24/6

Như đã nói, “kim chỉ nam” mà ông Popov mong đợi là nằm trong nhóm 6 đội đứng đầu chung cuộc. Song mọi chuyện đang diễn ra còn hơn cả mong đợi của chiến lược gia người Bulgaria. Sau 11 vòng đấu tại V.League 2023, Thanh Hóa dẫn đầu với 22 điểm, hơn đội thứ 2 là Công An Hà Nội 1 điểm. Có thể nói, đây là khởi đầu mỹ mãn nhất trong lịch sử bóng đá xứ Thanh. Thậm chí, so với giai đoạn cực thịnh 2017 - 2018, Thanh Hóa lúc này còn thi đấu ấn tượng hơn nhiều, với lối chơi cùng điểm số thuyết phục hơn.

Các cổ động viên xứ Thanh là người hiểu rõ hơn ai hết, đội bóng mà mình yêu quý ở nhiều mùa giải trước đó là một tập thể rời rạc, thiếu gắn kết và không có được tính tổ chức chặt chẽ. Điều đó cũng là nguyên nhân chính khiến lượng khán giả đến sân ngày một ít hơn. Song ở mùa giải năm nay, con số ấy đã tăng lên gấp 3 - 4 lần, nhờ vào màn trình diễn rực lửa của Thanh Hóa dưới thời tân thuyền trưởng Popov.

Sau 11 trận đấu tại V.League 2023, những dấu ấn của Thanh Hóa để lại là ấn tượng. Hàng công của đội bóng xứ Thanh ghi đến 19 bàn thắng. Riêng ngoại binh Bruno Cunha đóng góp 7 pha lập công. Tân binh Lâm Ti Phông có 2 bàn và trung vệ Gustavo Santana cũng có cho mình 3 bàn thắng. Nhiều người thường nói ở V.League chỉ có Hà Nội FC, HAGL hay Hải Phòng là những đội bóng định hình rõ được lối chơi cụ thể và triển khai thứ bóng đá tấn công rực lửa.

HLV Popov (ảnh nhỏ) và CLB Thanh Hóa đang bay cao với ngôi đầu V.League nhưng phía trước họ là giai đoạn 2 hứa hẹn khốc liệt hơn nhiều - Ảnh: MINH QUÂN

Tuy nhiên, sau khi trải qua gần 1 nửa chặng đường tại V.League 2023, cái tên Thanh Hóa xứng đáng có mặt trong số đó. Số lượng bàn thắng của Thanh Hóa mùa này được trải dài đồng đều cả 3 tuyến, hàng tiền đạo đóng góp 11 pha lập công, hàng tiền vệ có 5 bàn thắng và các trung vệ cũng có đến 3 lần xé lưới hàng thủ đối phương.

Điều này cho thấy, CLB Thanh Hóa dưới thời HLV Popov là một tập thể đồng đều trên mọi mặt trận. Hàng hậu vệ vững chãi với Minh Tùng và Gustavo. Hàng tiền vệ là sự kết hợp tuyệt vời của Lê Phạm Thành Long và sự quay trở lại ấn tượng Nguyễn Hữu Dũng. Trong khi, cặp ngoại binh trên hàng công là Bruno Cunha và Paulo Conrado cũng đủ khiến mọi hàng thủ tại V.League phải khiếp sợ. Chưa kể, những cái tên gạo cội như Lê Quốc Phương, Lê Văn Thắng, hay một số gương mặt trẻ như Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Thái Bình cũng góp phần không nhỏ giúp Thanh Hóa bay cao trên BXH.

Trên cao là gió lớn

Không được đánh giá cao về mặt lực lượng, cũng như chiều sâu đội hình, vị trí dẫn đầu của Thanh Hóa sau vòng 11 V.League 2023 hẳn là một kết quả nằm ngoài sự kỳ vọng của BLĐ, cũng như các CĐV. Tuy nhiên để nói rằng, liệu Thanh Hóa có đủ sức đua vô địch hay không, chúng ta cần thời gian để kiểm chứng. Hơn nữa, cách biệt của Thanh Hóa với những đội bóng bám đuổi cũng trở nên mong manh hơn sau trận thua trước Công An Hà Nội ngay trên sân nhà tại vòng 11 V.League 2023 vừa qua.

Trận thua trước Công An Hà Nội đã cắt đứt chuỗi 10 trận bất bại của Thanh Hóa, đồng thời cũng là trận thua đầu tiên của đội bóng xứ Thanh ở mùa này. Mặc dù sau vòng 11, Thanh Hóa vẫn giữ vững ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, khi khoảng cách chỉ còn là 1 điểm với đội bóng xếp sau là Công An Hà Nội, tâm lý sẽ đè nặng lên vai thầy trò HLV Velizar Popov ở những vòng tiếp theo. Do đó, bản lĩnh sẽ là yếu tố tiên quyết để tìm ra câu trả lời rằng, liệu Thanh Hóa có xứng đáng với danh xưng là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch hay không.

Khi mà Thanh Hóa manh nha dấu hiệu hụt hơi, Công An Hà Nội lại thừa thắng xông lên. Nếu như Thanh Hóa không có chiều sâu lực lượng tốt, Công An Hà Nội lại sở hữu trong tay dàn tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm. Chưa kể, những “bom tấn” thuộc diện hàng đầu ở V.League hoàn toàn có thể xuất hiện trong màu áo Công An Hà Nội tại giai đoạn 2 của V.League 2023. Với 1 đội bóng chưa có nhiều kinh nghiệm đua đường dài như Thanh Hóa, e rằng thầy trò HLV Popov sẽ bị hụt hơi trong thời điểm quan trọng của mùa giải.

Một số CĐV lãng mạn thậm chí còn so sánh, Thanh Hóa ở mùa này mang dáng dấp của Arsenal. Mà đúng thật! Thầy trò HLV Popov có những sự khởi đầu vô cùng suôn sẻ giống Arsenal. Tuy nhiên càng về lâu về dài, lực lượng và chiều sâu đội hình đã cản trở lại hành trình đến vinh quang. Tựa như cái cách mà Man City đã khiến tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh sau gần 20 năm chờ đợi của Arsenal bị dập tắt!

Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: bongdaplus.vn