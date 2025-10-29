Thảm kịch hàng không tại Kenya: Toàn bộ 12 người trên máy bay thiệt mạng

Các quan chức Kenya tại hiện trường vụ tai nạn máy bay gần Diani (Nguồn: AP)

Ngày 28/10, nhà chức trách Kenya xác nhận toàn bộ 12 người trên chiếc máy bay bị rơi tại khu vực Kwale, miền Nam nước này, đã thiệt mạng.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Kenya (KCAA), chiếc máy bay mang số hiệu 5Y-CCA đã gặp nạn khi trên đường từ Diani đến Kichwa Tembo, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Maasai Mara nổi tiếng thế giới.

Khả năng cao các nạn nhân trên máy bay đều là du khách đang trong hành trình tới Maasai Mara.

Chiếc máy bay thuộc một hãng hàng không khai thác các tuyến giữa Mombasa và những điểm du lịch nổi tiếng khác trong nước. Các vụ tai nạn tương tự không phải hiếm gặp tại khu vực này, vốn có địa hình đồi núi phức tạp.

Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ việc./.

