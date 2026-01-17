Tham gia hỗ trợ xây dựng nhà mới cho người dân sau bão

Do ảnh hưởng bão lũ, hai ngôi nhà ông Nguyễn Đình Inh và ông Lê Như Hoành tại thôn Hà Nội, xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hoá bị hư hỏng hoàn toàn. Là gia chính sách lại tuổi cao sức yếu, điều kiện kinh tế hết sức khó khăn nên để có kinh phí xây dựng ngôi nhà mới là điều không thể. Được sự hỗ trợ kinh phí của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm và sự giúp sức ngày công của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ, hai gia đình sẽ sớm có căn nhà mới để ổn định cuộc sống.

Đây là sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an với chính quyền địa phương, minh chứng cho tinh thần sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn.

Tác giả: Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn