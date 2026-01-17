Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhân ái

Tham gia hỗ trợ xây dựng nhà mới cho người dân sau bão

Nhằm triển khai hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho những gia đình bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai gây ra. Ngày 16/01/2026, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ, Bộ Công an huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương tham gia hỗ trợ, góp công xây dựng mới hai căn nhà cho bà con nghèo tại xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Do ảnh hưởng bão lũ, hai ngôi nhà ông Nguyễn Đình Inh và ông Lê Như Hoành tại thôn Hà Nội, xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hoá bị hư hỏng hoàn toàn. Là gia chính sách lại tuổi cao sức yếu, điều kiện kinh tế hết sức khó khăn nên để có kinh phí xây dựng ngôi nhà mới là điều không thể. Được sự hỗ trợ kinh phí của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm và sự giúp sức ngày công của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ, hai gia đình sẽ sớm có căn nhà mới để ổn định cuộc sống.

Đây là sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an với chính quyền địa phương, minh chứng cho tinh thần sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn.

Tác giả: Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: nhà mới ,Công an Nghệ An ,người dân ,hỗ trợ ,tham gia ,xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP