Thái Lan siết kiểm soát giá quần áo đen trong quốc tang Vương Thái hậu Sirikit

Nhu cầu về quần áo màu đen và tông tối đã tăng mạnh trên khắp Thái Lan khi người dân tưởng niệm sự ra đi của Vương Thái hậu Sirikit - Ảnh: AFP

Theo báo Nation, ngày 27-10, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ thị Bộ Thương mại nước này giám sát chặt chẽ giá quần áo màu đen trong thời gian quốc tang Vương Thái hậu Sirikit.

Chỉ thị này nhằm ngăn chặn nguy cơ một số cửa hàng lợi dụng tình hình để tăng giá hoặc thực hiện các hành vi kinh doanh không công bằng trong thời điểm nhạy cảm.

Theo bà Airin Phanrit, phó phát ngôn viên Chính phủ, nhu cầu mua sắm quần áo màu đen và tông tối đã tăng mạnh trên khắp cả nước sau khi Vương Thái hậu qua đời, dẫn đến nguy cơ một số cửa hàng trục lợi.

Ông Anutin bày tỏ sự cảm kích với các chủ cửa hàng đã giữ giá ổn định, thậm chí giảm giá để người dân có thể mua trang phục tang lễ mà không chịu gánh nặng tài chính

Ông cũng yêu cầu Cục Nội thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan theo dõi sát sao giá bán và chi phí sản xuất tại các cửa hàng truyền thống lẫn sàn thương mại điện tử, nhằm đảm bảo giá cả minh bạch và công bằng.

Ngoài ra Chính phủ khuyến khích người dân đủ điều kiện trong chương trình trợ giá “Khon La Khrueng Plus” (cùng nhau chia sẻ chi phí Plus) hãy sử dụng quyền lợi để mua trang phục tang lễ tại các cửa hàng trong diện áp dụng.

Cơ quan chức năng Thái Lan cũng công bố nhiều đường dây nóng tiếp nhận phản ánh hành vi gian lận, gồm: 1569 (Cục Nội thương), 1502 (Hội đồng Người tiêu dùng Thái Lan) và 1166 (Văn phòng Bảo vệ người tiêu dùng).

Theo quy định của Luật Giá hàng hóa và dịch vụ BE 2542 (năm 1999) nước này, hành vi không niêm yết giá có thể bị phạt đến 10.000 baht (khoảng 8 triệu đồng); bán hàng với giá quá cao hoặc bóc lột người tiêu dùng có thể bị phạt tù đến 7 năm, phạt tiền tối đa 140.000 baht (hơn 112 triệu đồng), hoặc cả hai.

Hành vi đầu cơ tích trữ hàng hóa nhằm trục lợi có thể bị phạt tù đến 5 năm, phạt tiền tối đa 100.000 baht (hơn 80 triệu đồng), hoặc cả hai.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn