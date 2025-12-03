Thái Lan tịch thu nhiều tài sản ông trùm Trần Chí

Ông Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group (hay còn gọi Prince Group) - Ảnh: Princeholdinggroup.com

Theo báo Nation Thailand, ngày 2-12, Cơ quan chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đã quyết định phong tỏa 289 tài sản có tổng giá trị hơn 10 tỉ baht (khoảng 315 triệu USD) của các mạng lưới tội phạm quốc tế do ông trùm Prince Group Trần Chí (Chen Zhi) và Kok An cầm đầu.

Các mạng lưới này dính líu đến 4 vụ án hình sự lớn liên quan đến tội phạm mạng và lừa đảo, có căn cứ hoạt động chính tại Campuchia.

Phương thức hoạt động là lừa đảo thông qua nhiều hình thức, rửa tiền bằng cách mua bất động sản tại Thái Lan, cũng như chuyển đổi tiền sang tài sản kỹ thuật số.

Cụ thể, AMLO phát hiện mạng lưới lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền kỹ thuật số liên quan Trần Chí và Prince Holding Group (Prince Group) tại Campuchia. Từ đó 102 tài sản bao gồm đất, tiền mặt, hàng hiệu và trang sức, trị giá khoảng 373 triệu baht của đế chế này đã bị phong tỏa.

Vụ Kok An liên quan đến các cá nhân trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và rửa tiền, bao gồm bà Parichat và các đối tượng khác, khiến nạn nhân là bà Charlotte bị thiệt hại tài chính. AMLO phong tỏa gồm 90 tài sản bao gồm đất, tiền trong tài khoản ngân hàng, trị giá khoảng 467 triệu baht. Ngoài ra AMLO còn thu giữ tài sản trong hai vụ lừa đảo khác.

Đây không phải lần đầu tiên các tài sản liên quan đến Trần Chí và đế chế lừa đảo Prince Group bị tịch thu.

Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Trần Chí, 37 tuổi, người sáng lập Prince Group, cáo buộc người đàn ông gốc Hoa này là "bộ não" đứng sau một mạng lưới lừa đảo trực tuyến, ép buộc lao động và rửa tiền quy mô toàn cầu.

Hôm 17-10, Mỹ đã tịch thu kỷ lục hơn 127.000 bitcoin, trị giá hơn 15 tỉ USD, liên quan đến ông trùm lừa đảo có quốc tịch Campuchia. Tài khoản ngân hàng của Prince Group tại các chi nhánh Campuchia của 5 ngân hàng Hàn Quốc cũng bị phong tỏa, với tổng giá trị hơn 61 triệu USD.

Singapore cũng điều tra Trần Chí và các cộng sự về tội rửa tiền, đồng thời tịch số thu tài sản liên quan trị giá hơn 115 triệu USD, bao gồm 6 bất động sản, du thuyền, 11 ô tô và rượu đắt tiền.

Campuchia cũng đã đóng 4 casino thuộc Jin Bei Group, liên quan Prince Group. Trong khi Đài Loan đã bắt giữ 25 nghi phạm và thu giữ tài sản hơn 143 triệu USD liên quan đến Prince Group, bao gồm nhiều bất động sản, chung cư cao cấp và siêu xe.

Hong Kong đã phong tỏa khối tài sản hơn 300 triệu USD được truyền thông cho là có liên quan đến Prince Group, bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ đầu tư.

