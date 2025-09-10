Thái Lan bổ nhiệm HLV người bản địa thay HLV người Nhật Bản

Thành tích kém cỏi khi chỉ cán đích hạng tư tại giải nữ Đông Nam Á 2025 là giọt nước tràn ly buộc FAT phải sa thải HLV Futoshi Ikeda. Trước đó, chiếc ghế thuyền trưởng của chuyên gia người Nhật Bản này cũng đã bị lung lay sau khi đội tuyển nữ xứ Chùa vàng bị loại ngay từ vòng loại nữ châu Á 2026, giải đấu mà họ đặt mục tiêu giành quyền dự vòng chung kết để mơ về vé dự World Cup nữ 2027.

Sau một thời gian cân nhắc, FAT đã quyết định bổ nhiệm người cũ là bà Nuengrutai Srathongvian vào vị trí HLV trưởng. Trong thời gian qua, nữ HLV này dẫn dắt đội trẻ của Thái Lan và mang về chiếc cúp U19 nữ Đông Nam Á 2025. Tại giải đấu đó, U19 nữ Thái Lan đã giành chiến thắng ở chung kết trước U19 nữ Việt Nam trên sân Thống Nhất.

Bà Nuengrutai Srathongvian từng được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT nữ Thái Lan. Với khán giả Việt Nam, hình ảnh khó quên nhất đối với HLV Nuengruta Srathongvian là cùng ĐT nữ Thái Lan đánh bại ĐT nữ Việt Nam (dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Vân Phát) trên sân Thống Nhất ở trận play-off tranh suất dự World Cup nữ 2015. Thắng lợi 2-1 đã giúp cho đội bóng nữ xứ Chùa vàng lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi thế giới của bóng đá nữ.

Sau thất bại ở vòng loại nữ châu Á 2026 và giải nữ Đông Nam Á 2025, mục tiêu duy nhất còn lại của ĐT nữ Thái Lan là hướng đến huy chương vàng SEA Games 2025 diễn ra trên sân nhà cuối năm nay. Nhiệm vụ của bà Nuengrutai Srathongvian là phá vỡ thế độc tôn của ĐT nữ Việt Nam để Thái Lan trở lại vị trí số 1 ở sân chơi này.

