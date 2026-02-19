Tết ấm nơi biên cương xứ Nghệ

Trận lũ lịch sử đã khiến hàng nghìn hộ dân tại các xã miền Tây Nghệ An rơi vào cảnh trắng tay. Riêng tại xã Mỹ Lý, nhiều công trình trọng yếu như Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, trụ sở Công an xã, Trạm Y tế, Đồn Biên phòng, Trạm Kiểm lâm… bị hư hỏng hoàn toàn, không thể tiếp tục sử dụng.

Cắt băng khánh thành Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2- ngày 09/02/2026.

Thiên tai không chỉ cuốn trôi nhà cửa, tài sản mà còn để lại những tổn thất lớn về tinh thần. Cuộc sống của người dân vùng cao vốn đã khó khăn nay càng thêm chồng chất thử thách.

Trước những mất mát ấy, Bộ Công an đã phát động chiến dịch “40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học hỗ trợ bà con nhân dân và học sinh các xã miền Tây Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra”. Lời kêu gọi nhanh chóng trở thành hiệu triệu mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong toàn xã hội.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 đã hoàn thành, kịp mang đến điều kiện học tập khang trang cho thầy và trò trước thềm năm mới 2026.

Chỉ sau 3 tháng thi công khẩn trương, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 đã hoàn thành, kịp mang đến điều kiện học tập khang trang cho thầy và trò trước thềm năm mới 2026. Tiếng cười trẻ thơ vang lên trong lớp học mới như xua tan những ngày u ám sau lũ.

Lễ khánh thành công trình không chỉ có ý nghĩa về mặt dân sinh mà còn góp phần chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới còn nhiều gian khó.

Cùng với trường học, hàng chục căn nhà tình nghĩa trong chiến dịch cao điểm cũng được hoàn tất. Tết năm nay, hàng trăm hộ dân miền Tây Nghệ An có nơi ở mới; riêng tại xã Mỹ Lý, 64 hộ gia đình được đón Tết đoàn viên trong những ngôi nhà lắp ghép, xây dựng thần tốc trên nền đất mới sau bão lũ.

Tết năm nay, hàng trăm hộ dân miền Tây Nghệ An có nơi ở mới.

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, cho biết: Không chỉ trao nhà, chính quyền và các đoàn thể còn huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ để người dân có một cái Tết ấm no, đủ đầy. Quan trọng hơn, địa phương quyết tâm thay đổi tư duy sản xuất, “trao cần câu thay vì cho con cá”, hướng dẫn bà con trồng trọt, chăn nuôi, biết “lấy ngắn nuôi dài” để ổn định sinh kế lâu dài.

Mùa Xuân ở vùng rốn lũ miền Tây Nghệ An có thể chưa rực rỡ sắc hoa như những miền xuôi. Dấu tích tàn phá của thiên tai vẫn còn đó. Thế nhưng, những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay dọc các trục đường nội bản; những cột đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường quê; những mái nhà mới nối tiếp nhau dựng lên… tất cả đang vẽ nên bức tranh hồi sinh đầy sức sống.

Giữa đại ngàn xứ Nghệ, sắc Xuân mới đang dần hiện hữu một mùa Xuân của hồi sinh, của nghĩa tình và của niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn.

Nỗ lực tái thiết ấy là kết tinh của sự chung tay từ các nhà hảo tâm, sự quyết liệt của các cấp, các ngành và dấu ấn tiên phong của Bộ Công an. Chính sự đồng lòng đó đã tiếp thêm niềm tin, động lực để đồng bào các dân tộc nơi biên cương Mỹ Lý vững bước ổn định cuộc sống, hướng tới phát triển bền vững.

Giữa đại ngàn xứ Nghệ, sắc Xuân mới đang dần hiện hữu một mùa Xuân của hồi sinh, của nghĩa tình và của niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn