Nghệ An: Chương trình “Xuân biên cương - Tết ấm cho em - Hội chợ 0 đồng”

Chương trình “Xuân biên cương, Tết ấm cho em, hội chợ Tết không đồng” nhằm tuyên truyền về lịch sử truyền thống và nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền dân tộc, thành tựu của đất nước trong 96 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và mối đoàn kết gắn bỏ quân - dân. Thăm, tặng quà, tặng “Ngôi nhà 100 đồng”, học bổng “Thắp sáng những ước mơ", học bổng tiếng Anh, thẻ học trực tuyến, tặng quả, nhu yếu phẩm đồ dùng thiết yếu; đồ dùng, dụng cụ học tập cho các trường học; khám bệnh, tư vẫn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí; chúc Tết gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 4 – Tương Dương và Đồn Biên phòng Tam Hợp, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Chương trình đã trao tặng 2 “Ngôi nhà 100 đồng", tặng học bổng, thăm, chúc Tết, tặng 150 suất quà cho các đối tượng; Truyền thông năng cao nhận thức về quyền trẻ em thông qua hoạt động trải nghiệm, đố vui; Hỗ trợ, tư vấn pháp luật về quyền trẻ em; Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 người; Hội thi “Gói bánh chưng, cắm hoa xuân, trưng bày mâm ngũ quả” gồm 6 đội thi: Ban Chỉ huy PTKV4 - Tương Dương, Đồn Biên phòng Tam Hợp, Đoàn Thanh niên xã Tam Thái, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Thái và 2 Cụm Trường học địa bàn xã Tam Thái; Tổ chức “Hội chợ Tết 0 đồng" trưng bày sản phẩm của các đơn vị đồng hành tặng trẻ em. Trẻ em và gia đình sẽ sử dụng Phiếu quà tặng để lựa chọn, mua các sản phẩm phù hợp nhu cầu của mình tại các gian hàng 0 đồng; Tổ chức gian hàng “Quyền trẻ em Quyền của chúng mình” gồm các hoạt động thi đố vui về quyền trẻ em và góc tư vấn pháp luật về quyền trẻ em. Trưng bày gian hàng “Hội chợ Xuân” bản và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch, sản vật địa phương, các sản phẩm quảng bá du lịch; Tổ chức để các doanh nghiệp bán và giới thiệu sản phẩm với giá khuyến mãi đến với bà con vùng cao. Chương trình giao lưu nghệ thuật, các trò chơi dân gian phù hợp với văn hóa địa phương như: Nhảy sạp, ném còn, kéo co, đẩy gậy, đu quay... Giao lưu giữa các nghệ sĩ Quyền Linh và Hoa hậu Hà Kiều Anh với trẻ em và Nhân dân, cán bộ chiến sĩ. Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, hỗ trợ chăm sóc trẻ em và nhân dân trên địa bàn.

Tổng chi phí chương trình hơn 5 tỷ đồng, được huy động từ các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Đây là chương trình có quy mô lớn, huy động nhiều nguồn lực, nhiều lực lượng tham gia, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kịp thời động viên, giúp đỡ về tinh thần, vật chất để bà con các dân tộc vui Xuân đón Tết và xây dựng tình quân dân ngày càng gắn bó.

