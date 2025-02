Telegram vừa bị phạt nặng vì điều này

Cơ quan quản lý an toàn trực tuyến của Úc (Australia) hôm 24/2 đã phạt nền tảng nhắn tin Telegram khoảng 1 triệu đô la Úc (640.000 USD) vì chậm trả lời các câu hỏi về các biện pháp mà ứng dụng này đã thực hiện để ngăn chặn sự tràn lan của nạn lạm dụng trẻ em và các nội dung cực đoan bạo lực.

Vào tháng 3 năm ngoái, Ủy ban An toàn điện tử Úc (eSafety Commission) đã tìm kiếm phản hồi từ các nền tảng truyền thông xã hội YouTube, X và Facebook, cũng như Telegram và Reddit, và đổ lỗi cho họ vì đã không làm đủ để ngăn chặn những kẻ cực đoan sử dụng các tính năng phát trực tiếp, thuật toán và hệ thống đề xuất để tuyển dụng người dùng.

Thông báo đã được gửi đến Telegram, cùng với các công ty khác, vào tháng 5 năm ngoái, với thời hạn báo cáo là trước tháng 10 về các bước mà họ đã thực hiện để chống lại nội dung lạm dụng tình dục trẻ em trên các dịch vụ của họ.

Do Telegram không phản hồi trong gần 160 ngày, eSafety đã gửi thông báo về khoản phạt trên.

Ảnh minh hoạ.

"Minh bạch kịp thời không phải là yêu cầu tự nguyện ở Úc và hành động này củng cố tầm quan trọng của việc tất cả các công ty phải tuân thủ luật pháp Úc", Ủy viên eSafety Julie Inman Grant cho biết trong một tuyên bố.

Bà Grant cho biết, việc Telegram chậm cung cấp thông tin đã cản trở eSafety thực hiện các biện pháp an toàn trực tuyến của mình.

Telegram cho biết họ đã trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi của eSafety vào năm ngoái, và không thấy có vấn đề nào nổi cộm.

"Hình phạt không công bằng và không cân xứng chỉ liên quan đến khung thời gian phản hồi và chúng tôi có ý định kháng cáo", công ty cho biết trong một email.

Nền tảng nhắn tin này đã bị giám sát chặt chẽ trên toàn thế giới kể từ khi người sáng lập Pavel Durov bị điều tra chính thức tại Pháp vào tháng 8 năm ngoái liên quan đến cáo buộc sử dụng ứng dụng này cho các hoạt động bất hợp pháp. Ông Durov, người đang được tại ngoại, đã phủ nhận các cáo buộc.

Một tuyên bố chung vào năm ngoái của các cơ quan an ninh "Ngũ Nhãn" (Five Eyes), bao gồm Tổ chức Tình báo An ninh Úc và cảnh sát liên bang Úc, đã nêu tên Telegram là một trong những nền tảng mà giới trẻ sử dụng để truy cập các video tuyên truyền cực đoan.

Bà Grant cho biết, Big Tech phải minh bạch và đưa ra các biện pháp để ngăn chặn các dịch vụ của họ bị sử dụng sai mục đích vì mối đe dọa từ các tài liệu cực đoan trực tuyến đang gây ra rủi ro ngày càng tăng.

"Nếu chúng ta muốn ngành công nghệ chịu trách nhiệm, chúng ta cần minh bạch hơn nhiều. Những quyền hạn này cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về cách các nền tảng này đang xử lý hoặc không xử lý một loạt các tác hại trực tuyến nghiêm trọng ảnh hưởng đến người Úc", bà Grant cho biết.

Vị quan chức cho biết, nếu Telegram chọn cách bỏ qua thông báo phạt, eSafety sẽ yêu cầu tòa án xử phạt dân sự.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: nguoiduatin.vn