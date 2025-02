Phá đường dây ma túy chuyên giao dịch qua Telegram, Zalo, bắt giữ 18 nghi can

Ma túy ngụy trang trong thùng loa bị công an phát hiện, thu giữ - Ảnh: A.B.

Thông tin ban đầu, khoảng cuối tháng 10-2024, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện một đường dây ma túy liên tỉnh nên thành lập chuyên án để triệt phá.

Đại tá Lâm Văn Long - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước - làm trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo triệt phá đường dây ma túy này.

Sau thời gian dài theo dõi, giữa tháng 11-2024, lực lượng công an đã triệt phá thành công giai đoạn đầu chuyên án.

Cơ quan công an đã bắt giữ và khởi tố 15 bị can với các hành vi mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 6kg ma túy tổng hợp các loại.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định nghi can cầm đầu đường dây ma túy này là N.T.A. (37 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài).

Nghi can này có quan hệ với một số nghi can ở Campuchia, tổ chức vận chuyển ma túy với số lượng lớn về Việt Nam.

Ngoài ra, L.V.Q.K. (32 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) được xác định là "cánh tay phải" của N.T.A. và là người trực tiếp giao, nhận ma túy.

Cơ quan điều tra xác định thủ đoạn hoạt động của đường dây này chủ yếu liên hệ qua mạng xã hội như Telegram, Zalo…

Ngày 13-2, ban chuyên án ra quân tổng lực và bắt quả tang L.V.Q.K. đang tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 5g ma túy tổng hợp.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp N.T.A., thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, công an cũng bắt giữ N.T.M.T. (40 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bước đầu, L.V.Q.K. khai thực hiện theo chỉ đạo của N.T.A. đã mua loa, tháo hết linh kiện. Sau khi nhận ma túy tại TP.HCM, L.V.Q.K. bỏ ma túy vào thùng loa rồi gửi xe khách ra tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều tối cùng ngày, Công an Bình Phước phối hợp Công an TP.HCM và hai tỉnh Bình Dương và Quảng Ngãi bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ khoảng 2kg ma túy tổng hợp.

Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giữ 3 nghi can trên để tiếp tục điều tra, xử lý. Qua đó nâng tổng số nghi can trong đường dây ma túy trên lên 18 người, thu giữ 8kg các loại.

Tác giả: A.Lộc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ