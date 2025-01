Thủ đoạn của nghi phạm lấy clip nóng trên hội Telegram để tống tiền phụ nữ

Không lắp đặt camera ở vị trí nhạy cảm trong nhà Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo an toàn trong việc lắp đặt, sử dụng hệ thống camera tại gia đình, không lắp đặt tại các vị trí nhạy cảm, thường xuyên thay đổi mật khẩu, cập nhật bảo mật camera an ninh, bảo vệ các hình ảnh, video đời tư cá nhân để tránh bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Không chia sẻ thông tin cá nhân lên không gian mạng...