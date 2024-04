'Tay không bắt cá', người đàn ông khiến dân tình bất ngờ với cảnh tượng hiếm thấy

Đi bắt cá, đánh cá, câu cá... vốn là sở thích của rất nhiều người. Để thành công bắt được cá, các "cần thủ" phải chuẩn bị rất nhiều đồ nghề như chài lưới, kích điện, cần câu đắt tiền... Thậm chí, dù đã đầy đủ đồ nghề nhưng việc câu được cá hay không cũng khá hên xui, có người ngồi cả buổi mà chẳng được con nào.

Thế nhưng, có những người "tay không vẫn bắt được cá" khiến dân tình không khỏi ngạc nhiên. Khoảnh khắc dưới đây là một điển hình!

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, người đàn ông chỉ ngồi một chỗ, tay không cần phải kéo lưới hay thả câu nhưng vẫn thu được rất nhiều cá. Việc duy nhất mà người đàn ông này phải làm là cào cá gọn lại một chỗ.

Theo đó, người đàn ông ngồi ở đầu nguồn nước, cá chạy ngược dòng rồi tự động nhảy lên khu vực của người đàn ông này đang ngồi. Cứ như vậy, người đàn ông này vẫn có thể "tay không bắt cá" một cách ngon lành.

Khoảnh khắc hiếm thấy này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều ngạc nhiên với cảnh tượng này, dân tình cũng đua nhau để lại bình luận xoay quanh màn bắt cá "dễ như ăn kẹo" của người đàn ông này.

"Tay không bắt cá là có thật. Chưa bao giờ lại thấy bắt cá dễ dàng đến như thế"

"Các cần thủ nhìn cảnh này có mà khóc thét, chuẩn bị đồ nghề mất bao nhiêu là tiền nhưng mãi không câu được con nào. Đằng này, bác ấy ngồi chơi chơi thì cá tự động nhảy vào túi"

"Đi bắt cá kể cũng nhàn"

"Đúng cho câu, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn