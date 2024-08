Tàu hỏa đẩy ôtô hơn 200 m sau tai nạn

Khoảng 13h20, tàu hàng số hiệu HH5 ông Tô Anh Hải điều khiển chạy hướng từ bắc vào nam. Khi đến thị trấn Ma Lâm, tàu va chạm ôtô bán tải biển Bình Thuận do ông Hồ Quốc Văn (42 tuổi, trú xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết) băng qua đường ngang dân sinh đi vào khu rẫy gần cầu Móng.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc tàu hỏa đâm ôtô qua hình ảnh camera và nhân chứng. Video: Việt Quốc - Đỗ Nam

Tai nạn khiến ôtô biến dạng, phần cửa và đuôi bẹp dúm, bị đẩy đoạn đường khá dài. Tài xế chấn thương nặng, mắc kẹt trong ôtô được người dân phá cửa đưa đi cấp cứu. Do đường sắt nằm kề, chạy song song đường bộ, khu vực xảy ra tai nạn ùn tắc cục bộ.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Chị Thông Thị Tròn, người bán nước mía bên kia đường, cho biết khi chạy qua khu vực dân sinh tàu kéo còi rất to. Lúc này ôtô đang nhích lên đường sắt. "Chứng kiến cảnh đó, tôi muốn la lên nhưng không kịp, trong tích tắc tàu đẩy ôtô qua khỏi cầu Móng", chị Tròn kể, cho biết lúc gặp nạn trong xe bán tải chỉ có tài xế, chở một xe máy.

Ôtô biến dạng hoàn toàn sau tai nạn được di dời khỏi hiện trường. Ảnh: Việt Quốc

Thông tin từ cơ quan chức năng, tài xế Văn bị đa chấn thương, song qua cơn nguy kịch, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Đến 15h, hiện trường đã được xử lý xong sau khi di dời ôtô. Đường sắt bắc nam thông suốt trở lại.

Đường dân sinh nơi xảy ra tai nạn giữa tàu hỏa và ôtô. Ảnh: Việt Quốc

Theo chính quyền, đường dân sinh giao cắt đường sắt nơi xảy ra tai nạn được sử dụng để người dân khu phố 3, thị trấn Ma Lâm, vào khu rẫy thanh long. Đường không có barie nhưng cắm biển cảnh báo tàu hỏa, cấm ôtô.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc cùng các đơn vị chuyên môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Nơi xảy ra tai nạn. Đồ họa: Đăng Hiếu

Tác giả: Việt Quốc

Nguồn tin: vnexpress.net