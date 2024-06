Tát vào mặt của bạn cùng phòng gây thương tích 60%

Pháp luật

Ngày 13/6/2024, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết vừa hoàn tất thủ tục ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Trung, SN 1999, trú tại tổ dân phố Nam Mỹ, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc về tội 'Cố ý gây thương tích' theo khoản 2 Điều 134 BLHS.