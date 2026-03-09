Người đàn ông đi xe máy tử vong do va chạm với tàu hỏa SE19 tại Hà Nội

Thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 17L1-60XX lưu thông trên đường Ngọc Hồi theo hướng về Thường Tín. Khi di chuyển đến lối ngang dân sinh tự mở tại ngõ 210 Ngọc Hồi, phương tiện này bất ngờ va chạm với tàu khách SE19 đang lưu thông qua khu vực.

Nơi xảy ra vụ việc

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy cùng phương tiện bị hất văng xa khoảng 20m. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nạn nhân tử vong tại chỗ sau va chạm

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe máy là Đ.H.Y. (sinh năm 1974, trú tại Hà Nội).

Vị trí xảy ra va chạm

Phương tiện của nạn nhân

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt tổ chức khám nghiệm, điều tiết giao thông và giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV