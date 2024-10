Tập trung hoàn thành dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 trước ngày 31/12/2025

Văn bản số 8060/TB-BNN-VP cho biết: Cuộc họp Ban Chỉ đạo đã thống nhất là không thay đổi thời gian hoàn thành các giai đoạn của dự án, đảm bảo các mốc thời gian đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận, ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và Quyết định điều chỉnh dự án số 532/QĐ/BNN-XD của Bộ NN&PTNT. Cụ thể: Hoàn thành Dự án giai đoạn 1 trước ngày 31/12/2025; hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng Dự án trước ngày 31/7/2025; tiến hành chặn dòng công trình đầu mối bắt đầu từ ngày 01/11/2024.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các mốc nêu trên, Bộ NN&PTNT yêu cầu tỉnh Nghệ An thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; chịu trách nhiệm toàn diện trong thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh có Văn bản gửi Bộ NN&PTNT về việc đảm bảo an toàn vùng lòng hồ để hoàn thiện thủ tục chặn dòng công trình đầu mối ngày 01/11/2024.

Cùng với đó, tỉnh phải ban hành Quyết định điều chỉnh dự án thành phần Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 31/10/2024. Riêng hạng mục Kênh tiêu Châu Bình nếu chưa duyệt điều chỉnh lần này, hoàn thành điều chỉnh thiết kế cơ sở chậm nhất trước ngày 20/11/2024 để kịp triển khai bước tiếp theo, đảm bảo điều kiện tiêu thoát nước, an toàn cho khu Châu Bình mùa mưa lũ 2025.

Bộ NN&PTNT yêu cầu Sở NN&PTNT Nghệ An, các huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Rà soát tiến độ, đánh giá rõ việc thực hiện thời gian qua so với kế hoạch đã lập, xác định nguyên nhân, lý do chậm và giải pháp khắc phục; lập kế hoạch, tiến độ thực hiện và giải ngân những tháng còn lại của năm 2024 và năm 2025, đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2025.

Bộ NN&PTNT cũng đề nghị UBND tỉnh bổ sung chỉ tiêu đất thủy lợi còn thiếu để triển khai Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 2 chậm nhất trước ngày 31/12/2024.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn