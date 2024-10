Thực hiện chặn dòng công trình đầu mối dự án Hồ chứa nước Bản Mồng vào đầu tháng 11/2024

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự cuộc họp có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh cùng lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban thuộc Sở NN&PTNT, lãnh đạo các địa phương có liên quan.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An

Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng được xây dựng trên dòng sông Hiếu, lòng hồ rộng 25km2, chủ yếu nằm tại địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An và một phần thuộc huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Công trình đầu mối nằm tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp. Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An có dung tích 225 triệu m3, 8 trạm bơm lấy nước dọc sông Hiếu và Nhà máy thủy điện công suất 45MW. Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 5.552 tỷ đồng, được bố trí từ ngân sách Nhà nước. Năm 2010, dự án được khởi công, do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 làm chủ đầu tư cụm công trình đầu mối và Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 532/QÐ-BNN-XD ngày 07/02/2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nêu vướng mắc trong thực hiện xử lý sạt lở kênh tiêu Châu Bình

Theo báo cáo của Cục Quản lý xây dựng công trình – Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo: Hiện, cụm công trình đầu mối đã hoàn thành 96%. Khối lượng còn lại là chặn dòng, hoàn thiện tràn xả lũ và toàn bộ công trình đầu mối. Để thực hiện theo kế hoạch, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng để đảm bảo an toàn vùng lòng hồ phục vụ chặn dòng thi công công trình đầu mối trước ngày 01/11/2024.

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh kiến nghị Bộ NN&PTNT cho phép điều chỉnh phương án trồng rừng thay thế và bổ sung chi phí do tăng đơn giá trồng rừng

Về điều chỉnh dự án hợp phần, mốc yêu cầu đến ngày 31/10/2024 phải hoàn thành, nhưng vướng mắc nhất là điều chỉnh kênh Châu Bình. Đây được xem là mấu chốt cơ sở cho việc triển khai các bước tiếp theo. Vì vậy, tỉnh Nghệ An đề nghị cần có phương án điều chỉnh hợp lý, thi công xây dựng kênh Châu Bình để đảm bảo an toàn sau khi chặn dòng công trình đầu mối. Các công việc phải tiếp tục thực hiện là xử lý vướng mắc 46ha rừng và một số hộ dân bản Bình Quang, di dời 400 ngôi mộ sau đập phụ; hoàn thành công tác trồng rừng thay thế diện tích còn lại gần 185ha. Sở NN&PTNT Nghệ An đã có văn bản báo cáo và kiến nghị Bộ NN&PTNT cho phép điều chỉnh phương án trồng rừng thay thế và bổ sung chi phí tăng thêm khoảng 30 tỷ đồng do tăng đơn giá trồng rừng cho diện tích gần 185ha.

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng là công trình trọng điểm quốc gia. Để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, trước ngày 31/12/2025, các địa phương phải chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện.

Với những khó khăn vướng mắc liên quan đến kênh tiêu Châu Bình, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, trong tháng 11 tới, Bộ NN&PTNT sẽ vào kiểm tra thực địa, có phương án để hỗ trợ tỉnh Nghệ An xử lý dứt điểm những tồn tại liên quan đến hạng mục này; đồng thời cần hoàn thành xây dựng đập phụ số 1 và số 3 trong năm 2024.

Liên quan đến việc bố trí thêm kinh phí để thực hiện trồng rừng thay thế với diện tích gần 185ha, giao Cục Lâm nghiệp sớm có văn bản trả lời địa phương để thống nhất nhận thức trong triển khai thực hiện và đảm bảo quy định pháp luật.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn