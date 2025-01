Táo quân 2025 tung trailer chính thức, hé lộ nhiều câu nói ấn tượng

Your browser does not support the video tag.

Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2025 sẽ tiếp tục có sự xuất hiện của các nghệ sĩ kỳ cựu đã gắn bó với chương trình này hơn 2 thập kỷ qua như: NSND Tự Long, NSND Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng và nghệ sĩ Vân Dung, bên cạnh các gương mặt mới như Duy Hưng, Anh Thơ, Thái Sơn, Thanh Hương...

Năm nay, nhiều vấn đề, sự kiện nổi cộm nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội vô tình hoặc hữu ý được tái hiện sinh động duyên dáng qua những màn đối đáp giữa Táo như chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Thiên đình, hay câu chuyện quay phim người vi phạm luật giao thông cũng được đề cập qua lăng kính hài hước; vấn đề chống tham nhũng, lãng phí được phản ánh trực diện... Các cụm từ gây sốt thời gian qua trên mạng xã hội như hồng hài nhi, nín... cũng xuất hiện trong Táo quân 2025.

Bên cạnh phê bình, Ngọc Hoàng cũng khẳng định những nỗ lực đáng khen ngợi của các Táo trong suốt năm qua ở mọi ngành nghề, lĩnh vực đã vượt qua khó khăn, thách thức để Thiên đình phát triển, ổn định.

Tác giả: Minh Trang

Nguồn tin: vtv.vn