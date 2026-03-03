Tăng nguồn cung nhà ở, Nghệ An kỳ vọng hạ nhiệt 'sốt' giá căn hộ

Nguồn cung nhà thương mại tăng tốc

Sau giai đoạn trầm lắng và thiếu hụt nguồn cung kéo dài, thị trường bất động sản tại Nghệ An đang bước vào chu kỳ phục hồi với điểm nhấn là sự trở lại của nhiều dự án quy mô lớn.

Từ cuối năm 2025, loạt dự án nhà ở thương mại, chung cư cao tầng và nhà ở xã hội đồng loạt được khởi công, tạo kỳ vọng cải thiện cán cân cung – cầu trong trung và dài hạn.

Các khu nhà ở cao tầng do Công ty CP Eurowindow Hoding đầu tư trên đường Trần Nguyên Hãn, phường Thành Vinh. Ảnh: NH

Đáng chú ý là dự án của Công ty CP Hùng Hưng Home với diện tích gần 2,6ha; dự án hơn 2,5ha của Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Vĩnh Hoàng Land tại khu vực hồ điều hòa phường Vinh Lộc.

Một trong những điểm sáng của thị trường là dự án khu đô thị có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng do Eurowindow Holding phát triển tại phường Thành Vinh. Dự án tích hợp đa dạng sản phẩm gồm biệt thự, nhà liền kề, chung cư cao 15–20 tầng và quỹ nhà ở xã hội, góp phần đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng.

Tại phường Vinh Hưng, khu vực cạnh Bến xe phía Bắc Vinh, dự án chung cư thương mại với hai tòa nhà cao tầng, mỗi tòa từ 200 – 300 căn hộ cùng hệ thống nhà liền kề cũng đã được khởi công. Bên cạnh đó là các dự án nhà ở thương mại tại khu Đồng Dâu (phường Trường Vinh), các dự án căn hộ ven sông Vinh, dọc đường tránh Vinh và kế hoạch cải tạo, nâng cấp phần còn lại của Khu chung cư Quang Trung.

Theo ông Nguyễn Thế Phiệt - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, nếu các dự án đảm bảo tiến độ, cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, thị trường sẽ có gần 1.000 căn hộ chung cư và nhà ở thương mại được đưa vào sử dụng. Trong vài năm tới, tổng nguồn cung căn hộ thương mại có thể đạt 3.000–4.000 căn.

Trong bối cảnh nguồn cung trước đó hạn chế khiến giá căn hộ tăng nhanh, việc bổ sung thêm hàng nghìn sản phẩm mới được kỳ vọng sẽ giúp mặt bằng giá dần ổn định, giảm áp lực “sốt” cục bộ tại khu vực trung tâm đô thị.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị nhà ở liền kề tại phường Thành Vinh do Công ty TNHH Thanh Thành Đạt làm Chủ đầu tư góp phần tăng nguồn cung nhà ở thương mại cho người dân.

Ngoài các dự án đang triển khai, một số nhà đầu tư cũng đã tiếp cận quỹ đất để phát triển tổ hợp nhà ở quy mô lớn tại phường Vinh Phú và Vinh Lộc với tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ đồng, dự kiến cung cấp khoảng 2.000 căn hộ nhà ở xã hội và 500 căn hộ thương mại. Nếu được phê duyệt và triển khai đúng tiến độ, đây sẽ là nguồn cung đáng kể trong giai đoạn 2027–2030.

Theo đại diện Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Nghệ An), địa phương đã chủ động hoàn thiện thủ tục pháp lý, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án mới nhằm đảm bảo chỉ tiêu phát triển nhà ở theo kế hoạch được giao.

Áp lực 26.825 căn nhà ở xã hội và bài toán khơi thông nguồn lực

Song song với nhà ở thương mại, Nghệ An đang đứng trước mục tiêu đầy tham vọng về phát triển nhà ở xã hội. Theo chỉ tiêu được giao, giai đoạn 2026–2030, tỉnh phải hoàn thành 26.825 căn hộ; riêng năm 2026 là 2.000 căn, các năm tiếp theo bình quân 5.800 – 5.900 căn mỗi năm.

Dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Đông Nam.

So với giai đoạn 2020–2025 – khi toàn tỉnh hoàn thành 4.323 căn hộ – mục tiêu mới tăng gần 10 lần, đặt ra áp lực rất lớn về vốn, quỹ đất và thủ tục pháp lý.

Đáng lưu ý, trong tổng số 4.323 căn hộ đã hoàn thành giai đoạn trước, khoảng 3.400 căn là nhà ở cho công nhân do các doanh nghiệp FDI đầu tư tại khu công nghiệp; số căn hộ thuộc các dự án nhà ở xã hội thương mại hóa chỉ khoảng 1.000 căn. Điều này cho thấy dư địa phát triển phân khúc nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và công nhân vẫn còn rất lớn.

Hiện nay, một số dự án nhà ở xã hội tại các vị trí số 2, 3, 4 thuộc Khu công nghiệp WHA Nghệ An 1 và Khu công nghiệp Nam Cấm đang được tái khởi động sau khi có chủ đầu tư mới tiếp quản. Việc tập trung hoàn thiện các dự án dở dang được xem là giải pháp ngắn hạn nhằm sớm gia tăng nguồn cung.

Về chính sách, điều kiện mua nhà ở xã hội đã được nới lỏng, cho phép người có thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng, cán bộ, người bị thu hồi đất hoặc người lao động chuyển công tác có nhu cầu ở gần nơi làm việc được tiếp cận sản phẩm. Cơ chế tín dụng ưu đãi tương tự gói 120.000 tỷ đồng cũng được kỳ vọng tạo động lực cho cả doanh nghiệp và người mua.

Nhà chung cư ở Khu A Khu chung cư Quang Trung.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số chủ đầu tư, rào cản lớn nhất hiện nay vẫn là thủ tục điều chỉnh quy hoạch cục bộ và phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khi triển khai dự án tại khu vực đã hình thành dân cư. Việc đồng bộ giữa Luật Nhà ở và Luật Đất đai, cũng như sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, sẽ quyết định tiến độ thực tế của các dự án.

Ở góc độ dài hạn, việc chủ động gia tăng nguồn cung, đặc biệt là nhà ở xã hội, không chỉ giúp ổn định thị trường mà còn tạo nền tảng cho chiến lược phát triển đô thị bền vững. Nếu tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn về pháp lý và vốn, Nghệ An có cơ hội hình thành chu kỳ phát triển mới, trong đó cung – cầu được cân bằng hơn, thị trường vận hành theo hướng minh bạch và ổn định.

Tác giả: L.Minh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn