Phát hiện nhiều người nước ngoài đánh bạc trong khách sạn Sheraton Nha Trang

Trước đó vào khoảng 23h đêm 1/3, tổ công tác phối hợp giữa các Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra hành chính Câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng GDC Lucky Club, nằm bên dưới tầng hầm khách sạn Sheraton Nha Trang, thuộc Công ty TNHH Địa ốc – Du lịch Đông Hải, tại 26-28 Trần Phú, phường Nha Trang (Khánh Hòa).

Lực lượng Công an kiểm tra hành chính tại Câu lạc bộ GDC Lucky Club.

Tại cuộc kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện 13 người mang quốc tịch nước ngoài đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh Poker, tổ kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ 3.500 USD cùng một số chứng cứ có liên quan đến việc hoạt động đánh bạc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện nhiều người nước ngoài đang đánh bạc trái phép.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng GDC Lucky Club do bà Hà Woang Minh Hoa (SN 1996, trú tại phường 10, quận 4 – nay là phường Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh), đảm nhiệm chức trách giám đốc điều hành.

Bà Hà Woang Minh Hoa - người điều hành Câu lạc bộ GDC Lucky Club đang khai báo thông tin cho cơ quan Công an tại cuộc kiểm tra hành chính.

Câu lạc bộ này mở cửa xuyên suốt ngày đêm, khi có người đến chơi thì liên hệ nhân viên thu ngân để đổi tiền thành thẻ Cashin Ticker với mệnh giá tiền tương ứng hoặc sử dụng đồng tiền USD nạp trực tiếp vào máy đánh bạc. Câu lạc bộ thu phần trăm hoa hồng trên tổng số tiền đánh bạc của những người đến chơi.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn