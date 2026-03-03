Đâm vào hàng rào công trình trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế tử vong

Khoảng 10h15, xe bán tải chạy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng đi Nội Bài, khi tới xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai, thì đâm vào rào tôn bảo vệ công trình, sau đó lao ra khu vực đang thi công mở rộng đường.

Xe bán tải lật úp, hư hỏng nặng. Tài xế bị thanh sắt ở hàng rào công trình đâm xuyên qua người, tử vong tại chỗ, một nhân chứng cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 3/3 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Xuân Hoa

Khoảng 13h cùng ngày, tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, cách điểm tai nạn trên khoảng 10 km hướng về Nội Bài, ôtô 4 chỗ đâm vào rào tôn bảo vệ công trình mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thanh sắt đâm thẳng phần kính lái, may mắn người bên trong chỉ bị thương nhẹ.

Một vụ tai nạn khác xảy ra cùng chiều 3/3 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Văn Đạt

Trước đó chiều 26/2, tại km159+350 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, ôtô biển Hà Nội cũng đâm vào rào tôn, khiến người ngồi ghế phụ cạnh tài xế bị thanh sắt đâm xuyên người.

Lực lượng chức năng và người dân phải cắt bỏ đoạn sắt hộp đâm xuyên qua để nhân viên y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai dài hơn 260 km, đi qua ba tỉnh thành gồm Hà Nội, Phú Thọ và Lào Cai. Đoạn xảy ra ba vụ tai nạn nói trên hiện chỉ có hai làn xe chạy, không có dải phân cách cứng ở giữa, đang được rào chắn để mở rộng, tốc độ giảm từ 70-80 xuống 50 km/h. Công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Tác giả: Việt An

Nguồn tin: vnexpress.net