ChatGPT đối diện làn sóng tẩy chay

Số lượt gỡ cài đặt ứng dụng ChatGPT tại Mỹ tăng đột biến sau khi xuất hiện thông tin OpenAI ký thỏa thuận hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD). Dữ liệu từ các đơn vị phân tích thị trường cho thấy phản ứng rõ rệt từ một bộ phận người dùng chỉ trong vài ngày.

Theo số liệu do SensorTower cung cấp, trong ngày 28/2, lượt gỡ cài đặt ứng dụng ChatGPT trên smartphone tại Mỹ tăng 295% so với ngày trước đó. Trong 30 ngày gần nhất, tỷ lệ gỡ cài đặt trung bình hàng ngày của ứng dụng này chỉ ở mức khoảng 9%, cho thấy mức tăng lần này là bất thường.

Song song với đó, tốc độ tăng trưởng lượt tải xuống ChatGPT cũng chững lại. Số lượt tải ứng dụng trong ngày 28/2 đã giảm 13% so với ngày trước đó. Đến ngày 1/3, mức tải tiếp tục giảm thêm 5%.

Trong khi đó, Claude, ứng dụng AI của Anthropic ghi nhận xu hướng ngược lại. Theo Sensor Tower, lượt tải Claude tại Mỹ tăng 37% vào ngày 27/2 và tiếp tục tăng 51% chỉ sau đó một ngày. Trước đó, Anthropic tuyên bố sẽ không hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ, viện dẫn lo ngại AI có thể bị sử dụng cho hoạt động giám sát người dân hoặc triển khai trong các hệ thống vũ khí tự động hoàn toàn.

Biến động này cũng phản ánh trên bảng xếp hạng App Store. Claude vươn lên vị trí số 1 trong danh mục ứng dụng miễn phí tại Mỹ vào ngày 28/2 và giữ thứ hạng này đến ngày 2/3. So với ngày 22/2, ứng dụng đã tăng hơn 20 bậc trên bảng xếp hạng.

Phản ứng của người dùng còn thể hiện qua hệ thống đánh giá. Sensor Tower cho biết số lượng đánh giá 1 sao dành cho ChatGPT đã tăng 775% và tiếp tục có dấu hiệu nhận về "bão phản hồi tiêu cực" từ người dùng.

Các đơn vị phân tích khác cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Appfigures cho biết tổng lượt tải Claude tại Mỹ trong ngày 28/2 lần đầu vượt ChatGPT. Theo ước tính của đơn vị này, lượt tải Claude tăng 88% so với ngày trước đó. Ứng dụng hiện đứng đầu danh mục miễn phí trên iPhone tại 6 quốc gia gồm Mỹ, Bỉ, Canada, Đức, Luxembourg, Na Uy và Thụy Sĩ.

Trong khi đó, Similarweb cho biết số lượt tải Claude tại Mỹ trong tuần qua cao gấp khoảng 20 lần so với tháng 1. Tuy nhiên, công ty lưu ý sự gia tăng này có thể đến từ nhiều yếu tố khác ngoài vấn đề chính trị.

