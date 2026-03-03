Ông Vũ Tiến Thành dẫn dắt CLB Ninh Bình

Ông Vũ Tiến Thành tạm thời dẫn dắt Ninh Bình.

Thông báo được đội bóng Cố đô phát đi không lâu sau khi chia tay HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo cùng trợ lý Josep Maria Roma. Quyết định thay tướng được đưa ra trong bối cảnh Ninh Bình thua liên tiếp 3 trận, qua đó đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Dưới thời Albadalejo, Ninh Bình từng khởi đầu ấn tượng với 11 trận bất bại và vững vàng trên ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, cú trượt dài 3 vòng gần nhất khiến đội bóng rơi xuống vị trí thứ 3, kém đội dẫn đầu 8 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Trên tinh thần hợp tác, phía Hoàng Anh Gia Lai đồng ý để ông Vũ Tiến Thành – hiện là Giám đốc Học viện HAGL, tạm thời đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng tại Ninh Bình cho đến khi CLB hoàn tất thủ tục bổ nhiệm HLV trưởng chính thức. Ban lãnh đạo kỳ vọng kinh nghiệm và cá tính của nhà cầm quân này sẽ giúp đội bóng nhanh chóng lấy lại sự ổn định trong giai đoạn then chốt.

Theo lịch thi đấu vòng 15 V.League 2025/26, Ninh Bình sẽ tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà lúc 18h00 ngày 7/3. Đây được xem là cơ hội để đội bóng Cố đô tìm lại mạch thắng, khi đối thủ đang vật lộn ở nhóm cuối bảng và chưa có kết quả khả quan trên sân khách thời gian gần đây.

Màn ra mắt của ông Vũ Tiến Thành vì thế được chờ đợi như bước khởi đầu cho một giai đoạn mới, trong nỗ lực cứu vãn tham vọng mùa giải.

