Cô gái Ơ Đu đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XVI Lo Thị Bảo Vy (sinh ngày 24/3/2002, dân tộc Ơ Đu, xã Nga My, tỉnh Nghệ An).

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đã thống nhất giới thiệu 21 ứng cử viên để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI (cùng 7 ứng cử viên Trung ương giới thiệu). Danh sách ứng cử viên cơ bản bảo đảm về tỷ lệ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số và người ngoài Đảng đều đạt hoặc vượt định hướng của Trung ương.

Đặc biệt, lần đầu tiên Nghệ An giới thiệu được một ứng cử viên đại biểu Quốc hội trẻ, là nữ, người dân tộc Ơ Đu.

Lo Thị Bảo Vy là người dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã miền núi Nga My, tỉnh Nghệ An; có trình độ chuyên môn là Đại học Sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện ở miền núi.

Dân tộc Ơ Đu là một trong những cộng đồng thiểu số đặc biệt ít người nhất Việt Nam, còn có tên gọi khác là Tày Hạt (người đói rách), thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ me.

Bởi vậy, việc Lo Thị Bảo Vy được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trở thành một sự kiện quan trọng và là niềm tự hào của đồng bào Ơ Đu. Điều đó không chỉ khẳng định vai trò của dân tộc Ơ Đu trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, mà góp phần khẳng định rằng một dân tộc thiểu số ít người, dưới ánh sáng của Đảng, đã được học hành, phát triển và đủ sức gánh vác trọng trách ở cơ quan nhà nước cao nhất - Quốc hội.

Phụ nữ Ơ Đu uyển chuyển trong điệu múa truyền thống (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Theo ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga My, dân tộc Ơ Đu hiện có khoảng 700 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống tại xã Nga My. Một số ít lấy vợ, lấy chồng, sinh sống ở ngoài địa phương.

Năm 2017, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2016-2025 với kinh phí 120 tỷ đồng, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần một cách bền vững, tăng cường chăm sóc sức khỏe, cải thiện giống nòi và bảo tồn các nét văn hóa truyền thống bao gồm tiếng nói, nhà ở, phong tục tập quán.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy hy vọng cử tri sẽ trao cho chị cơ hội để mang tiếng nói của người con đồng bào Ơ Đu đến diễn đàn Quốc hội.

Từ bản Văng Môn nghèo khó và xa xôi, để trở thành giáo viên, cô gái Ơ Đu Lo Thị Bảo Vy không ngừng nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.

Với bước chân của người trẻ, của một người sinh ra và lớn lên ở miền núi cao, Bảo Vy đã từng đi, từng chứng kiến ở những bản làng xa xôi nhất, dù đã có sự quan tâm đặc biệt của nhà nước nhưng vẫn còn những lớp học đơn sơ, thiếu thốn.

Nơi đó, con đường đến với cái chữ của các em nhỏ vẫn đang hết sức gập ghềnh và con đường gieo mầm tri thức của các thầy cô giáo còn lắm gian nan.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy (ngoài cùng bên trái) hiện là giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An).

Cô giáo người Ơ Đu này mong muốn các chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, sát thực tiễn.

Trong chương trình hành động của một ứng cử viên đại biểu Quốc hội, nữ giáo viên tiểu học dành sự quan tâm đặc biệt đối với các quyết sách liên quan đến giáo dục để bảo đảm mọi trẻ em, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội học tập an toàn và đầy đủ hơn.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy chia sẻ, dù có trở thành đại biểu Quốc hội hay không, chị vẫn sẽ tiếp tục tận tâm với nghề giáo, tiếp tục đồng hành cùng học sinh vùng khó, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Tuy nhiên, chị hy vọng rằng, cử tri sẽ trao cho chị cơ hội để mang tiếng nói của người con đồng bào Ơ Đu đến diễn đàn Quốc hội, góp phần vào việc hoạch định các chương trình, chính sách thúc đẩy sự phát triển hơn nữa về mọi mặt của cộng đồng các dân tộc thiểu số...

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn