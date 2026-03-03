Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Nghệ An

Tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao

Từ sau Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo vào ngày 31/01/2026 đến nay, Lãnh đạo Chính phủ giao 22 nhiệm vụ cho các Bộ, ngành và địa phương. Ngày 22/02/2026, Thủ tướng Chính phủ chủ trì đoàn công tác kiểm tra thực địa và làm việc về Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội; các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, nỗ lực, đến nay đã hoàn thành: 08 nhiệm vụ; 12 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn; 02 nhiệm vụ quá hạn do cần lấy ý kiến nhiều Bộ, ngành liên quan, ý kiến của cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai đầu tư xây dựng các dự án đường sắt đến nay đã cơ bản hoàn thành. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam.

Về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, hiện đã phê duyệt nhiệm vụ công tác lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, đánh giá tác động môi trường; Tư vấn đang xây dựng kế hoạch đấu thầu, nhiệm vụ, dự toán và hồ sơ mời thầu các gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Tư vấn thẩm tra, Tư vấn giám sát khảo sát (kế hoạch hoàn thành trong tháng 3/2026 để tổ chức lựa chọn các tư vấn trong Quý II/2026).

Thực hiện ý kiến của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 31/01/202616, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện Báo cáo lựa chọn công nghệ, đối tác, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Bộ Xây dựng đã xin ý kiến 12 Bộ, ngành, 15 địa phương liên quan về Dự thảo Tờ trình kèm theo Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội. Đến ngày 02/3/2026, đã có 10/10, 14/15 địa phương, 02/02 cơ quan liên quan có ý kiến góp ý; Bộ Xây dựng tiếp thu, giải trình và hoàn thiện trình Chính phủ trong tháng 03/2026.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), các địa phương (15/15 địa phương) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã rất tích cực rà soát, kiểm đếm khối lượng GPMB, di dời đường điện và triển khai xây dựng các khu tái định cư. Các địa phương đang rà soát nhu cầu vốn năm 2026 để Bộ Xây dựng phân khai kế hoạch vốn trong tháng 3/2026. Dự án được giao kế hoạch vốn năm 2026, hiện Chủ đầu tư đang phối hợp với các địa phương rà soát, phân khai vốn.

Tập trung xây dựng các khu tái định cư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu tại phiên họp

Tại Nghệ An, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài 85,5 km, đi qua 18 xã, phường.

Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB các vị trí xây dựng khu tái định cư (TĐC): 19 khu đã phê duyệt trích đo phục vụ công tác GPMB; 07 khu đang trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, phê duyệt; 08 khu đang triển khai công tác ký quy chủ; 07 khu chưa triển khai lựa chọn đơn vị thực hiện trích đo, ký quy chủ.

Các đại biểu dự tại phiên họp tại điểm cầu Nghệ An

Công tác kiểm kê, kiểm đếm, họp dân, có 08 khu đã hoàn thành công tác GPMB (Hoàng Mai 02 khu, Tân Châu 01 khu, Lam Thành 05 khu). 06 khu đã hoàn thành kiểm kê, áp giá và công khai, ký xác nhận với người dân (Quỳnh Lưu: 01 khu; An Châu: 01 khu; Hưng Nguyên: 03 khu; Hưng Nguyên Nam: 01 khu). 05 khu đang triển khai kiểm kê, kiểm đếm tại thực địa (Quỳnh Văn: 02 khu; Quỳnh Sơn 02 khu; Thần Lĩnh: 01 khu). 22 khu còn lại đang thực hiện công tác trích lục, trích đo nên chưa ban hành thông báo thu hồi đất, chưa tổ chức kiểm kê tại thực địa (Quỳnh Sơn: 01 khu; Hùng Châu: 01 khu; Đức Châu: 02 khu; Diễn Châu: 02 khu; Tân Châu: 02 khu; Minh Châu: 06 khu; Thần Lĩnh: 01 khu; Nghi Lộc: 01 khu; Yên Trung: 04 khu; Hưng Nguyên: 01 khu; Hưng Nguyên Nam: 01 khu).

08 khu TĐC đang triển khai thi công (Hoàng Mai 02 khu; Tân Châu: 01 khu; Lam Thành: 05 khu).

Theo kiến nghị của các phường, xã, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo GPMB Dự án của tỉnh đã có kiến nghị gửi Ban Chỉ đạo Đường sắt Trung ương, Bộ xây dựng, Ban QLDA Đường sắt xem xét nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến một số vị trí để hạn chế ảnh hưởng đến công trình tâm linh cùng nhiều khu dân cư đông đúc tại các xã: Thần Lĩnh, Nghi Lộc, Diễn Châu và nhiều địa phương khác... ảnh hưởng đến đời sống người dân và công tác GPMB; nhưng đến nay vẫn chưa được Trung ương nghiên cứu, xem xét giải quyết.

Việc đóng cọc GPMB chưa được chủ đầu tư dự án hoàn thành việc cắm mốc tại thực địa, dẫn đến chưa có cơ sở và khó xác định chính xác số hộ, công trình ảnh hưởng. Do khu đất TĐC liền kề với khu quy hoạch thương mại dịch vụ đã được nhà đầu tư thương lượng mua với giá cao gấp 3-4 lần mức bồi thường theo quy định, dẫn đến người dân không đồng tình với giá bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp để GPMB vị trí tái định cư.

Tập trung hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều khiển thống nhất dùng chung lĩnh vực đường sắt

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương các đơn vị thường trực, chủ đầu tư, các nhà tư vấn, các nhà thầu đã làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày Tết để triển khai các dự án trọng điểm ngành đường sắt quốc gia. Kết quả bước đầu đạt được rất khả quan, tích cực, đáng ghi nhận. Nhiều nhiệm vụ được hoàn thành đúng tiến độ. Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, các cơ quan, địa phương chặt chẽ, hiệu quả hơn. Các Bộ, ngành, địa phương với tinh thần chủ động, tích cực nên các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt đạt được nhiều kết quả.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược; phải chủ động để chuyển giao công nghệ. Thay vì các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà tư vấn, các nhà thầu vào để thuê làm thì cần chuyển đổi trạng thái từ làm thuê sang làm chủ và thuê lại các nhà thầu, tư vấn, các nhà khoa học, các nhà chuyên môn, các nhà quản lý về ngành đường sắt.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều khiển thống nhất dùng chung, liên thông trong phạm vi toàn quốc về lĩnh vực đường sắt và đường sắt đô thị.

Bên cạnh đó, phải nội địa hóa tối đa khả năng có thể và huy động các doanh nghiệp trong nước cùng tham gia; huy động cả doanh nghiệp nhà nước, cả doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng.

Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch đường sắt theo không gian phát triển mới của đất nước, của các tỉnh với tầm nhìn dài hạn, tầm nhìn 100 năm. Đa dạng hóa các nguồn vốn như nguồn vốn nhà nước, vốn tư nhân, vốn vay nước ngoài, sự đóng góp của người dân.

Trong quá trình làm tiếp tục đánh giá hiệu quả, tối ưu hóa hiệu quả các tuyến đường sắt, kể cả các tuyến đường sắt đô thị. Rà soát thủ tục, tổng mức đầu tư, các vấn đề liên quan đến giá cả… đảm bảo chặt chẽ. Xây dựng kế hoạch tối ưu hóa hiệu quả khai thác các tuyến đường sắt ngay từ khi triển khai …

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cụ thể đối với các dự án đường sắt. Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thành lập hồ sơ mời thầu các gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi xong trong tháng 03/2026. Tổ chức lựa chọn tư vấn trong quý II năm 2026; phải đảm bảo lựa chọn được đối tác tư vấn có kinh nghiệm, năng lực trong lập báo cáo dự án…

Các tỉnh, thành phố, EVN, PVN phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn tất rà soát các yêu cầu về vốn, công nghệ, GPMB, báo cáo Bộ Xây dựng phân khai công tác kiểm đếm, xây dựng phương án TĐC theo dự án tiền khả thi… không để bị động và kịp tiến độ trong công tác GPMB.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn