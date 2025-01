Tăng cường tuyên truyền đảm bảo cấp điện liên tục và an toàn điện trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân năm 2025

Trên cơ sở đề nghị của Công ty Điện lực Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn điện đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết và thực hiện, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và an toàn cho công trình điện.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở TT&TT, Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An, Sở Công thương tuyên truyền các nội dung về đảm bảo an toàn điện để mọi người dân được biết và thực hiện, tránh để xảy ra các sự cố đáng tiếc về mất an toàn điện, đảm bảo cho việc cấp điện được liên tục, ổn định trong dịp Tết nguyên đán, các lễ hội đầu năm.

Để chủ động trong công tác phòng ngừa, đảm bảo cho việc cấp điện được liên tục, ổn định, phòng tránh các nguy cơ cháy nổ và tai nạn điện có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2025, tại Công văn số 204/PCNA-AT ngày 15/01/2025, Công ty Điện lực Nghệ An đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp tuyên truyền đến toàn thể nhân dân và các tổ chức cơ quan trên địa bàn một số nội dung. Đó là không được tụ tập đông người, không được dựng cây nêu gần hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện, trạm điện; không bắn các loại pháo giấy có dây tráng kim loại, không thả đèn trời, thả diều, không chơi các loại đồ chơi đĩa bay tại khu vực có hoặc gần đường dây, thiết bị điện và trạm điện.

Không câu móc trực tiếp, xâm hại hệ thống đo, đếm điện năng để lấy cắp điện sử dụng trong việc chiếu sáng đèn đường và các nơi vui chơi, giải trí, các địa điểm diễn ra lễ hội.

Không có các hành vi như: Gây hư hỏng, xây dựng nhà cửa, công trình, trồng cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện, trèo lên các bộ phận công trình, đường dây điện và trạm biến áp. Không làm việc vi phạm khoảng cách an toàn đến đường dây thiết bị lưới điện, dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Không lợi dụng đường dây điện và trạm biến áp vào những mục đích riêng như: Treo cờ đuôi nheo trên các tuyến đường, treo biển hiệu, biển quảng cáo, làm nhà, lều quán, buộc trâu, bò dưới chân cột điện, dùng điện để bắt cá, bẫy chuột, bẫy trộm, phơi quần áo....

Khi phát hiện có nguy cơ cháy, nổ các thiết bị điện trên đường dây điện, Trạm biến áp, các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp gây mất an toàn, yêu cầu báo cho đơn vị Điện lực quản lý vận hành đóng trên địa bàn được biết, hoặc số điện thoại tổng đài CSKH 19006769 để xử lý kịp thời đảm bảo an toàn cho người và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản cho ngành điện và nhân dân.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn