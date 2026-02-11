Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An ngăn chặn kịp thời hơn 15 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

Trong thời gian gần đây, dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng. Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán gia súc.

Xe ô tô chở hơn 15 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi bị Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng lợi dụng việc cơ quan chức năng chưa công bố dịch để vận chuyển lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi qua nhiều địa bàn nhằm “tránh dịch”, tiêu thụ với giá cao, tiềm ẩn nguy cơ làm dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Vào khoảng 02 giờ 00 phút ngày 05/02/2026, tại Km 662+600 đường Hồ Chí Minh (xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện xe ô tô BKS 73C-117.XX có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vận chuyển gia súc vi phạm pháp luật. Lực lượng chức năng tiến hành dừng và kiểm tra phương tiện. Theo đó, xe ô tô trên do N.H.H. (sinh năm 1984), trú tại xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị điều khiển, chở theo T.T.H. (sinh năm 1983), trú tại xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị là chủ hàng. Trên xe vận chuyển 180 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 15,3 tấn, không có Giấy chứng nhận kiểm dịch, thùng xe không được kẹp chì niêm phong theo quy định.

Tại Cơ quan Công an, 02 đối tượng khai nhận số lợn trên được vận chuyển từ tỉnh Thái Nguyên vào các tỉnh miền Trung để tiêu thụ. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An xác định toàn bộ số lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 06/02/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn trên theo đúng quy định.

Trong thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, việc Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, đồng tình của đông đảo người dân.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

