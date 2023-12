Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện lớn của đất nước, phục vụ Nhân dân vui Tết, đón Xuân

Để tiếp tục giữ vững ổn định an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện lớn của đất nước, phục vụ Nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh, hạnh phúc, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Chủ động ban hành văn bản chỉ đạo phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, tăng cường phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thực hiện hiệu quả các kế hoạch, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách và hội nghị quốc tế tổ chức trên địa bàn tỉnh; bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp Lễ Giáng sinh 2023, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024.

Tham mưu, chỉ đạo, quan tâm giải quyết tốt những vấn đề về an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; các mâu thuẫn, xung đột xã hội, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, quan hệ lao động, khiếu kiện, đình công, lãn công, không để phát sinh vụ việc phức tạp.

Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp với lực lượng Công an triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các loại tội phạm thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán. Chủ động rà soát, phát hiện, khắc phục các sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực, không để đối tượng xấu lợi dụng để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.

Chủ động nắm, dự báo, kiểm soát tình hình liên quan đến an ninh quốc gia

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tập trung tham mưu, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chủ động nắm, dự báo, kiểm soát tình hình liên quan đến an ninh quốc gia. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại, kích động biểu tình, đình công, gây rối an ninh, trật tự, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Chỉ đạo tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động có tổ chức, “tín dụng đen”, “bảo kê”, siết nợ, đòi nợ thuê...; tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí gây án, giết người, cố ý gây thương tích; các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động lưu động, ổ nhóm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản; tệ nạn cờ bạc; tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm; tội phạm và vi phạm pháp khác nổi lên trong dịp Tết... Phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự từ 85% trở lên, trong đó tỷ lệ khám phá các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên.

Thực hiện hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, lọt tội phạm. Đẩy mạnh công tác vận động, truy bắt các đối tượng truy nã. Phối hợp làm tốt công tác lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc để làm trong sạch địa bàn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và Đề án 06 của Chính phủ để phục vụ hiệu quả quản lý, quản trị xã hội, cải cách hành chính và phòng, chống tội phạm. Chú trọng công tác quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự...

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao, trật tự công cộng, trật tự đô thị; phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lễ hội Xuân 2024...

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật khu vực biên giới, nhất là tội phạm về ma tuý, buôn lậu, mua bán người; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm.

Các ngành phối hợp trong việc đảm bảo an ninh trật tự

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, phát hiện, tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm... Phối hợp với Sở Công Thương và UBND cấp huyện tham mưu, chỉ đạo bảo đảm nhu cầu lương thực, thực phẩm an toàn cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý đối với học sinh, sinh viên; chủ động phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không tham gia các tệ nạn xã hội, không vi phạm về pháo, trật tự an toàn giao thông.

Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Hải quan tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng... trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Chủ động tham mưu thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực khoáng sản, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nếu tái phạm đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động theo quy định….

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An chỉ đạo, phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, đấu tranh mạnh mẽ các hành vi tiêu cực, các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng thời lượng tuyên truyền kết quả đấu tranh với tội phạm, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm và tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội…

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội người cao tuổi tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh... phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ cở; vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm bằng các hình thức hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

UBND tỉnh đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Lựa chọn các vụ án điểm để tập trung truy tố, xét xử nghiêm, phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe tội phạm.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện toàn diện các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý. Căn cứ tình hình thực tế chỉ đạo tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm tại địa phương bảo đảm an toàn, phù hợp, tạo hiệu ứng lan tòa trong xã hội. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phân công cụ thể nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng loạn thần, “ngáo đá”, người bị bệnh tâm thần hoặc có tiền sử bị bệnh tâm thần…, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật. Quản lý, giúp đỡ số đối tượng chấp hành hình phạt ngoài hình phạt tù, số mãn hạn tù, đối tượng được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm tội…

