Tân Miss Global Nguyễn Đình Như Vân vào top bình chọn hoa hậu đẹp nhất 2025

Bình chọn Ai là người “thật sự” đẹp nhất của năm 2025 trên diễn đàn Missosology - Ảnh: BTC

Trên diễn đàn của chuyên trang sắc đẹp Missosology đưa ra bình chọn Ai là người “thật sự” đẹp nhất của năm 2025?

Danh sách bình chọn là các hoa hậu đăng quang các cuộc thi nhan sắc quốc tế lớn trong năm 2025. Trong đó có Nguyễn Đình Như Vân là tân Hoa hậu Toàn cầu Miss Global 2025.

Trong năm 2025, phần lớn các đại diện của Việt Nam đều out top, chỉ có Trịnh Mỹ Anh đoạt danh hiệu Miss Earth Water (Hoa hậu Trái đất - nước) tại Hoa hậu Trái đất và Nguyễn Đình Như Vân giành vương miện Miss Global 2025. Cô là đại diện đầu tiên của Việt Nam giành chiến thắng tại cuộc thi này.

Với thành tích này, Như Vân vào danh sách top 12 người đẹp đăng quang các cuộc thi nhan sắc quốc tế vào đường đua bình chọn ra hoa hậu đẹp nhất của năm 2025.

Miss Global 2025 Nguyễn Đình Như Vân - Ảnh: FBNV

Đối thủ của Như Vân là những gương mặt sáng giá, có bề dày thành tích đại đấu trường nhan sắc quốc tế như: Miss Universe 2025 Fatima Bosch - đại diện của Mexico, Miss Grand International 2025 Emma Tiglao đến từ Philippines;

Tân Miss World Opal Suchata Chuangsri đến từ Thái Lan, người đẹp Catalina Duque - đại diện Colombia - tân Hoa hậu Quốc tế 2025, Hoa hậu Siêu quốc gia 2025 Eduarda Braum đến từ Brazil; Hoa hậu Trái đất 2025 Natálie Puškinová đến từ Cộng hòa Czech; Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist đến từ Mỹ…

Dù nhận được nhiều tranh luận trái chiều về việc mua giải và các bê bối liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), tân Miss Universe 2025 Fatima Bosch nhận được nhiều bình chọn. Kế đến là người đẹp đến từ Thái Lan - Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri. Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist đến từ Mỹ cũng được nhắc đến nhiều.

Cùng chờ đợi kết quả "Ai là người "thật sự" đẹp nhất của năm 2025?".

Các tân hoa hậu những cuộc thi sắc đẹp quốc tế năm 2025 - Ảnh: BTC

Nguyễn Đình Như Vân sinh năm 1991, quê tỉnh Lâm Đồng. Cô sở hữu chiều cao 1,74m, số đo 90-63-91. Như Vân hoạt động trong vai trò người mẫu chuyên nghiệp, trình diễn tại nhiều show diễn của nhà thiết kế nổi tiếng. Sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Toàn cầu Miss Global 2025, Như Vân có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật tại Việt Nam, xuất hiện nhiều trong các show diễn thời trang ở những vị trí quan trọng và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ