Tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình mới là ai?

Chiều 28-6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định về sắp xếp tổ chức Công an cấp tỉnh, Công an cấp xã sau hợp nhất. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ công bố.

Đại tướng Lương Tam Quang trao Quyết định Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình mới cho Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh

Theo đó, từ ngày 1-7-2025, toàn quốc có 34 Công an cấp tỉnh (mới) và 3.319 Công an cấp xã (gồm Công an 2.621 xã; 687 phường; 11 đặc khu).

Lễ công bố được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến từ hội trường lớn Bộ Công an đến điểm cầu tại Công an cấp tỉnh, Công an cấp xã trong toàn quốc.

Tại lễ công bố, đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, được điều động, bố trí giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình mới (tỉnh Ninh Bình mới được hợp nhất nguyên trạng 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam).

Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Nam Định có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối nội chính tỉnh; Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; các Trưởng Công an cấp xã (mới) được bố trí khi sáp nhập và đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã (mới) tại điểm cầu Công an cấp xã.

Đại tướng Lương Tam Quang đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho 34 lãnh đạo được điều động, bố trí giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh, thành phố (mới) sau sáp nhập từ ngày 1-7-2025.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Giám đốc 34 tỉnh, thành phố (mới) cần triển khai 2 việc cần làm ngay, 2 việc cấp bách và 2 việc có tính chiến lược nhằm giữ vững tình hình an ninh, an toàn địa bàn. Công an các đơn vị, địa phương thực hiện đúng các chủ trương, quy định, yêu cầu của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an liên quan đến sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính; chú trọng hoàn thiện thể chế; tập trung, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy trình công tác và cung cấp thông tin rộng rãi đến nhân dân về địa chỉ trụ sở Công an cấp tỉnh, Công an cấp xã và các địa điểm tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng công an; không làm gián đoạn hoạt động bình thường của lực lượng công an cũng như cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Toàn lực lượng Công an nhân dân tập trung cao độ lực lượng, biện pháp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính và tinh gọn tổ chức bộ máy; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hoạt động lợi dụng chống phá, gây mất an ninh, trật tự.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh sinh năm 1977, quê quán huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; có trình độ Tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Học viện An ninh nhân dân, cao cấp lý luận chính trị, điều tra viên cao cấp.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh có 28 năm học tập, công tác trong lực lượng Công an nhân dân; trong đó có 27 năm công tác liên tục tại Công an tỉnh Thanh Hóa. Tháng 3-2022, đại tá Mạnh được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Từ ngày 1-4-2024, đại tá Nguyễn Hữu Mạnh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

