Tấn công bằng súng vào nơi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chơi golf

Ngày 15/9, theo giờ địa phương, người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Mỹ ra tuyên bố cho biết: “Cơ quan Mật vụ, phối hợp với Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Palm Beach, đang điều tra một sự cố về công tác bảo vệ liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump xảy ra ngay trước trước 14 giờ. Cựu tổng thống an toàn. Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Palm Beach sẽ sớm có thêm thông tin chi tiết”.

Truyền thông Mỹ cho biết thêm ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng mật vụ đã đưa ông Trump khỏi hiện trường tới nơi an toàn trong khoa sở cảnh sát địa phương cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo về vụ nổ súng này.

Cùng ngày, Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steven Cheung cũng thông báo rằng ứng cử viên đảng Cộng hòa vẫn “an toàn sau tiếng súng nổ gần ông” và hiện tại không có thêm thông tin chi tiết nào.

Xem video ứng cử viên đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chơi golf. Nguồn: Reuters

Your browser does not support the video tag.

Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được thông báo về vụ việc và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết ông Trump vẫn an toàn.

Con trai của ông Trump dẫn nguồn từ cơ quan thực thi luật pháp địa phương cho biết họ đã phát hiện một khẩu súng AK-47 trong bụi rậm và đã bắt giữ một nghi phạm.

Ứng cử viên đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bị thương trong một vụ ám sát ở Pennsylvania vào ngày 13/7, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử có khả năng sẽ rất căng thẳng vào ngày 5/11, trong đó ông sẽ phải đối đầu với ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Báo Tin tức