Tân Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng: Được trực tiếp cống hiến cho thủ đô là vinh dự lớn

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 28-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội đã thực hiện bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội thuộc thẩm quyền HĐND.

Cụ thể, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Vũ Đại Thắng đã được Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giới thiệu để HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TP Hà Nội sau đó đã bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Vũ Đại Thắng.

Kết quả kiểm phiếu với đa số đại biểu có mặt tán thành, ông Vũ Đại Thắng chính thức được HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Hà Nội bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

"Được phân công, công tác tại Hà Nội, trực tiếp cống hiến cho thủ đô là vinh dự lớn"

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết nhận nhiệm vụ người đứng đầu UBND TP Hà Nội là vinh dự đặc biệt, trách nhiệm chính trị vô cùng lớn lao của ông trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ và nhân dân TP.

"Tôi sinh ra lớn lên tại TP Hải Phòng, nhưng luôn mong muốn được học tập, làm việc tại thủ đô Hà Nội.

Tôi đã gắn bó với thủ đô từ khi học Đại học và công tác tại Bộ Kế hoạch và đầu tư cho đến khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, phân công đi các địa phương Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ninh để bồi dưỡng, rèn luyện. Đến hôm nay, được phân công, công tác tại Hà Nội, trực tiếp cống hiến cho thủ đô là vinh dự lớn đối với cá nhân tôi" - tân Chủ tịch Hà Nội bày tỏ.

Dịp này, ông Thắng cũng gửi lời cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương Đảng, sự tín nhiệm của Ban thường vụ Thành ủy và sự ủng hộ của các đại biểu HĐND TP đã bầu ông giữ chức Chủ tịch Hà Nội.

Lấy đời sống, mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Tập thể lãnh đạo Hà Nội chụp ảnh cùng tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng - Ảnh: NAM TRẦN

Nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, ông Thắng cho rằng đòi hỏi bản thân phải có tư duy mới, cách làm mới quyết liệt và hiệu quả hơn trong tổ chức điều hành chính quyền đô thị; đặc biệt là không ngừng nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng đời sống của nhân dân.

"Trong tổ chức thực nhiệm vụ, tôi sẽ cùng tập thể UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với tinh thần kỷ cương, liêm chính, hiệu quả, bảo đảm minh bạch trong mọi khâu, nâng cao hiệu năng hiệu lực quản lý.

Hành động quyết liệt, nhất quán theo phương châm rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành" - tân Chủ tịch Hà Nội khẳng định.

Theo ông Vũ Đại Thắng, thời gian tới, ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo thành phố tổ chức loại không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm. Hạ tầng đi trước một bước theo tư duy trục - vành đai - vành ga và coi hạ tầng là xương sống để dẫn dắt quy hoạch và phát triển.

Đồng thời, ông Thắng nói thời gian tới sẽ tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề lớn, cấp bách như phát triển hạ tầng giao thông, chống ùn tắc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ngập úng, chỉnh trang phát triển đô thị, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

"Trên cương vị công tác mới, tôi xin cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và sự giám sát của HĐND thành phố.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Minh bạch, liêm chính, đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, lấy đời sống, mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ"" - tân Chủ tịch Hà Nội bày tỏ.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tác giả: Phạm Tuấn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ