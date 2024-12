Tạm giữ Nguyễn Thị Diệu

Công an tỉnh Nghệ An ngày 27/12 cho biết, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Diệu (sinh năm 1983), trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau khi tiến hành xác minh, Công an huyện Nghi Lộc quyết định xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh với loại tội phạm này.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 23/12/2024, Công an huyện Nghi Lộc phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Diệu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tang vật thu giữ 01 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn và nhu cầu của một số người dân trên địa bàn cần vay tiền để có vốn làm ăn, buôn bán, Nguyễn Thị Diệu đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hàng tỷ đồng, qua đó hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, bước đầu Ban chuyên án chứng minh Nguyễn Thị Diệu đã cho 6 người vay với tổng số tiền 01 tỷ 150 triệu đồng, lãi suất 4.000đồng/01triệu đồng/ngày, qua đó hưởng lợi bất chính số tiền 423 triệu đồng. Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Nghi Ngộc được điều tra, mở rộng.

