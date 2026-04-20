Tạm giữ hơn 2,6 tấn nguyên liệu thuốc lá lậu đang trên đường tiêu thụ

Ngày 20/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Trùng Khánh tiến hành kiểm tra và tạm giữ một xe ô tô vận chuyển số lượng lớn nguyên liệu thuốc lá lậu.

Đối tượng N.H.H và tang vật.

Cụ thể, vào hồi 12h30 ngày 17/4, tại khu vực xóm Bản Chang, xã Trùng Khánh, tổ công tác liên quân đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô BKS 29K-095.xx. Phương tiện do N.H.H (SN 1986; trú tại thôn Trần Phú, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) trực tiếp điều khiển.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 2.640 kg lá thuốc lá đã sấy khô. Tại thời điểm làm việc, lái xe N.H.H không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ tang vật để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tác giả: Gia Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân