Thu hồi, tạm giữ hơn 100 tỉ trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo kết luận điều tra vụ án liên quan các doanh nghiệp xuất khẩu lao động mới được ban hành, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) bị đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 5,7 tỉ đồng.

Ngoài ra ông còn nhận quà vào các dịp lễ, Tết tổng 450.000 USD.

Ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị cáo buộc nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu tổng 7,3 tỉ đồng (hưởng lợi 4,5 tỉ đồng). Ông Lê Thanh Hà (Trưởng Phòng Hàn Quốc) nhận hối lộ với vai trò đồng phạm giúp sức tổng 7,7 tỉ đồng (hưởng lợi 3,1 tỉ đồng).

Quá trình điều tra, các bị can đã nộp tiền khắc phục hậu quả và bị tạm giữ khi khám xét tổng hơn 100 tỉ đồng, kết luận nêu.

Thu giữ 25 phong bì đề tên doanh nghiệp trong phòng cựu thứ trưởng

Theo kết luận, ông Nguyễn Bá Hoan khi đương chức Thứ trưởng đã tạo ra quy trình riêng để "hành" doanh nghiệp. Ông Hoan giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo cục gây khó khăn, tạo rào cản với doanh nghiệp.

Cách họ thường áp dụng là trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp, sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.

Họ còn tự xây dựng quy trình thẩm định. Cơ quan điều tra cho rằng đây như một loại "giấy phép con" để tạo rào cản. Trong khi đó, doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải "chi phí đối ngoại".

Từ đây, ông Hoan cùng cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của chủ Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3 trong việc phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.

Quá trình khám xét tại Cục Quản lý lao động ngoài nước và ba doanh nghiệp trên, cơ quan điều tra thu thập tài liệu về các đơn hàng xuất khẩu lao động đăng ký xin phê duyệt hồ sơ, phù hợp về thời điểm với lời khai các lần đưa, nhận tiền.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ bảng kê theo dõi các khoản "chi đối ngoại", chi "bôi trơn" tại ba doanh nghiệp phù hợp với lời khai của các bị can, kết luận nêu.

Chủ tịch Công ty Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng và Chủ tịch Sona Nguyễn Đức Nam - Ảnh: CA, Sona

Đáng chú ý, kết luận điều tra còn thể hiện, khi khám xét nơi làm việc của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, công an thu giữ 25 phong bì đề tên các doanh nghiệp.

Tổng số tiền thu giữ trong két và các phong bì tại phòng làm việc của ông Hoan gần 1 tỉ đồng và 156.000 USD.

Quá trình điều tra, ông Hoan được ghi nhận đã nộp khắc phục hậu quả 15,8 tỉ đồng.

Cựu Cục trưởng Tống Hải Nam đã nộp khắc phục hậu quả gần 8,4 tỉ đồng, Cục phó Phạm Viết Hương nộp 1,5 tỉ đồng, chuyên viên Nguyễn Thành Hưng nộp 3,1 tỉ đồng...

Để ngoài sổ sách cả ngàn tỉ, gây thiệt hại hơn 244 tỉ

Trong vụ án này, nhóm chủ doanh nghiệp xuất khẩu lao động không bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ, nhưng bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán, vừa hợp thức tiền chênh lệch, vừa che giấu doanh thu thực tế.

Theo kết luận, tính đến năm 2024, nhóm của Hưng đã đưa 15.000 lao động đi nước ngoài, thu thực tế hơn 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên doanh nghiệp đã để ngoài sổ sách, không khai báo thuế số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.

Hành vi trên của Hưng và nhân viên bị cáo buộc gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỉ đồng.

Số tiền thu trái phép của người đi lao động nước ngoài cũng bị các ông Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch Công ty Sona) và Nghiêm Văn Định (Tổng giám đốc Công ty Incoop 3) chỉ đạo để ngoài sổ sách, gây thiệt hại lần lượt là 2,4 tỉ đồng và 432 triệu đồng.

Khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ tổng 39 tỉ đồng gồm cả tiền Việt Nam và ngoại tệ, cùng 10 nhẫn vàng, một lắc tay vàng.

Vợ chồng Tổng giám đốc Hưng được ghi nhận đã nộp khắc phục hậu quả 5,1 tỉ đồng. Cơ quan điều tra còn kê biên 4 bất động sản gồm hai căn biệt thự, hai căn nhà ở Hà Nội thuộc sở hữu của vợ chồng ông Hưng.

Chủ tịch Công ty Sona Nguyễn Đức Nam đã nộp 500 triệu đồng, cựu trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hằng nộp 7 tỉ đồng.

Tổng giám đốc Nghiêm Văn Định được ghi nhận đã nộp khắc phục hậu quả 1 tỉ đồng.

Ngoài việc đề nghị truy tố những người có hành vi sai phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã có văn bản kiến nghị Bộ Nội vụ chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật trong việc phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu lao động diện Visa E7-3 và quy trình xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động; hạn chế tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực này. Cơ quan điều tra cũng xác định một số cá nhân khác có vi phạm ở mức độ khác nhau nhưng được miễn, chưa đủ căn cứ hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ tính chất, mức độ sai phạm, công an đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân liên quan. Do đã hết thời hạn điều tra, các tài liệu liên quan hành vi sai phạm của một số cá nhân này được tách ra để tiếp tục xác minh, xử lý sau, kết luận nêu.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn