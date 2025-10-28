Cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn được trả lại 501 lượng vàng để nộp 60 tỉ khắc phục hậu quả vụ án

Cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu sắp bị đưa ra xét xử trong vụ án sai phạm tại sân bay Nha Trang - Ảnh: GIANG LONG

Viện kiểm sát quân sự Trung ương đã ban hành cáo trạng, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sai phạm liên quan đến dự án sân bay Nha Trang (cũ), thuộc tỉnh Khánh Hòa sang Tòa án quân sự Quân khu 5 để chờ xét xử.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Văn Hậu (cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án thứ hai ông Hậu bị điều tra.

Các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa) bị truy tố về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Hai thiếu tướng bị truy tố cùng tội danh trên gồm: Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) và Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến).

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Trong bản cáo trạng mới ban hành, Viện kiểm sát quân sự Trung ương nhận định đây là vụ án tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc thu hồi, bàn giao đất, giao dự án cho chủ đầu tư.

Từ đó dẫn đến Nguyễn Văn Hậu và hai người khác lợi dụng, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng đất, huy động vốn không đúng pháp luật, chiếm đoạt tài sản của người khác, cáo trạng nêu.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Hậu bị cáo buộc biết đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất. Ông cũng biết dự án Khu trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận và giao cho Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án, chưa bàn giao đất trên thực địa, chưa được phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng…

Tuy nhiên Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với các khách hàng là dự án đã đủ thủ tục pháp lý, triển khai hoạt động phân phối bán hàng.

Tính đến thời điểm Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố vụ án, ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn đã ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với gần 700 người, thu tổng số tiền hơn 7.000 tỉ đồng.

Trong đó gần 6.000 tỉ được ghi vào sổ sách của Công ty Phúc Sơn, còn hơn 1.000 tỉ ông Hậu chỉ đạo nhân viên để ngoài sổ sách.

Ông chủ Phúc Sơn xin được trả lại 501 lượng vàng để nộp 60 tỉ khắc phục hậu quả

Theo cáo trạng, cơ quan tố tụng đã ra quyết định tạm giữ 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các tổ chức, cá nhân liên quan vụ án. Cơ quan tố tụng cũng tạm giữ 1 xe ô tô Mercedes S600 biển kiểm soát 88A-268.68 đăng ký tên Tập đoàn Phúc Sơn, 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Văn Hậu và 33 miếng (lượng) kim loại màu vàng thu giữ của bị can Nguyễn Thị Hằng.

Cùng với đó, toàn bộ số tiền còn lại sau khi ông Hậu hoàn thành nghĩa vụ trong vụ án liên quan cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cũng bị tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Hàng ngàn người dân mua đất dự án tại sân bay Nha Trang đã giao tiền cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Quá trình giải quyết vụ án, viện kiểm sát ghi nhận đề nghị của cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn về việc bán 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng để nộp 60 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Do đó viện kiểm sát quyết định trả 501 lượng vàng cho Nguyễn Văn Hậu. Đến nay ông Hậu đã nộp 60 tỉ đồng vào tài khoản cơ quan thi hành án.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu giữ gần 9 tỉ đồng là tiền của các bị can khác và người có liên quan đến vụ án này.

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc để dự án tiếp tục được triển khai

Quá trình điều tra, hơn 500 nhà đầu tư gửi đơn đến các cơ quan tố tụng, bày tỏ mong muốn được rà soát, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục pháp lý để dự án tiếp tục triển khai, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp người dân, nhà đầu tư.

Theo đó, số tiền nhà đầu tư nộp vào Công ty Phúc Sơn có hồ sơ, chứng từ và hạch toán sổ sách. Số tiền thu được của khách hàng, công ty đã sử dụng để đầu tư hạ tầng của dự án, thực hiện 3 dự án BT, nộp thuế, nộp tiền sử dụng đất và các chi thường xuyên khác.

"Tổng số tiền đã huy động từ các nhà đầu tư ước tính lên đến 7.000 tỉ đồng. Nhiều người dân đã phải vay vốn ngân hàng, bán tài sản tích lũy cả đời, do đó việc dừng dự án sẽ đẩy họ vào trạng thái thua lỗ, mất khả năng thanh toán và phát sinh nợ xấu trong hệ thống tài chính. Nhà đầu tư bày tỏ nguyện vọng được nhận phần đất đã ký hợp đồng tiến trình chuyển nhượng với Tập đoàn Phúc Sơn", nhà đầu tư nêu kiến nghị.

Tại kết luận điều tra vụ án được ban hành trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng nhận định nguyên nhân dẫn đến sai phạm của vụ án một phần do lỗi của các cơ quan quản lý nhà nước.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các khách hàng, ông Nguyễn Văn Hậu và Công ty Phúc Sơn có nguyện vọng được tự thỏa thuận và mong muốn dự án được tiếp tục thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Do vậy, để đảm bảo lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của người dân đã tham gia đầu tư vào dự án và quyền lợi của chủ đầu tư, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý để dự án được tiếp tục triển khai.

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng của Thủ tướng chấp thuận cho các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn trên địa bàn tỉnh này được tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn