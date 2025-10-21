Tạm giữ hình sự chủ fanpage 'Hà và Việt Nam' để điều tra hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện

Công an tỉnh Thanh Hóa lấy lời khai của Đào Quang Hà - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Chiều 21-10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự Đào Quang Hà để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện. Đây là diễn biến mới sau khi Công an tỉnh này mở rộng điều tra vụ án "lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", xảy ra sau khi mạng xã hội xôn xao về vụ việc va chạm giao thông, đòi tiền đền bù giữa phương tiện của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk với một người dân ở Thanh Hóa.

Theo điều tra ban đầu, Hà là admin của fanpage "Hà và Việt Nam" và là thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, có vai trò kêu gọi ủng hộ để đoàn tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ Thái Nguyên vào đầu tháng 10 vừa qua.

Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa xe từ thiện của đoàn và một công dân người Thanh Hóa, mặc dù không trực tiếp có mặt chứng kiến vụ việc, nhưng Hà đã đăng tải lại video của đoàn lên trang mạng xã hội cá nhân, thu hút nhiều bình luận, công kích chủ xe bị tai nạn và người dân Thanh Hóa.

Nhiều bình luận bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe của đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa.

Thấy vậy, Hà công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ. Sau đó, trang Facebook có tên "Thị Thu Hường Bùi" đã chuyển khoản 43 triệu ủng hộ cho Hà, nhưng không muốn công khai danh tính.

Biết được điểm này, Hà đã chuyển 40 triệu sang tài khoản cá nhân khác của mình, không công bố số tiền với nhà xe để sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đào Quang Hà thừa nhận hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ án này, hiện nay đã có ba nghi phạm bị tạm giữ hình sự để làm rõ các hành vi sai phạm liên quan đến vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật về vụ va chạm giao thông giữa đoàn xe thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk và công dân tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: tuoitre.vn