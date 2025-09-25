Mua d.â.m thiếu nữ 14 tuổi ở quán hát, nhóm đối tượng bị tạm giữ hình sự

Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp Công an xã An Khánh kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú trên địa bàn, phát hiện 3 cặp đôi có hành vi mua bán dâm.

Đáng chú ý, trong số này có T.T.T.X., trú tại tỉnh Phú Thọ mới 14 tuổi đã phục vụ khách mua dâm. X. cùng 2 thiếu nữ ở độ tuổi 15, 16, là nhân viên của quán karaoke hoạt động trên địa bàn xã An Khánh.

Theo lực lượng chức năng, 1h15 ngày 20/9, tổ công tác Đội Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu (Đội 3), Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì, phối hợp Công an xã An Khánh tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú nhà nghỉ Hai Sao có địa chỉ tại thôn Quyết Tiến, xã An Khánh.

Tổ công tác Đội 3 Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH lập biên bản xử lý khách nam có hành vi mua dâm nhóm thiếu nữ độ tuổi 14-16.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh dịch vụ lưu trú. Ngoài ra, tổ công tác phát hiện tại 3 phòng trong nhà nghỉ có 3 cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản 6 đối tượng, bàn giao cho Công an xã An Khánh xử lý theo thẩm quyền. Tại cơ quan công an, 6 người khai nhận sau khi ngồi hát, Đậu Quang Hữu, Đỗ Minh Hiếu, Lê Văn Tùng đã rủ T.T.T.X. (14 tuổi), H.H.N. (16 tuổi), N.T.H. (15 tuổi) thực hiện hành vi mua bán dâm với giá 500.000 đồng/lượt. Nhóm nhân viên karaoke này đã nhận lời và cùng nhau đến nhà nghỉ Hai Sao, thôn Quyết Tiến, xã An Khánh để “vui vẻ”.

Tổ công tác Đội 3 Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã bàn giao Công an xã An Khánh biên bản kiểm tra, hồ sơ, tài liệu ban đầu để tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý theo thẩm quyền.