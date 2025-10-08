Tạm giữ hình sự 14 người liên quan 314 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện

Công an tỉnh An Giang đã bắt được 314 người trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 sau gần 4 ngày truy bắt - Ảnh: MINH KHANG

Ngày 8-10, Công an tỉnh An Giang đã ra thông cáo báo chí xung quanh việc truy tìm 314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Theo đó ngày 5-10, có 314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy tìm và vận động học viên quay lại cơ sở.

Đến 9h30 ngày 8-10, Công an tỉnh An Giang đã vận động và truy tìm đầy đủ 314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2.

Qua lấy lời khai số học viên tìm được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ 14 người, trong đó có 9 nghi phạm về hành vi "gây rối trật tự cộng cộng" và 5 nghi phạm về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, chiều 5-10, xảy ra vụ 314 học viên tấn công cán bộ rồi trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2.

Nhiều học viên bỏ trốn sau gần 1 ngày băng trên cánh đồng lũ ở Óc Eo đã bị công an bắt giữ -Ảnh: MINH KHANG

Trong ngày 6-10, Công an tỉnh An Giang đã ra văn bản hỏa tốc yêu cầu 102 công an xã, phường và đặc khu tập trung toàn lực vây bắt được 252 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2.

Đến ngày 7-10, Công an tỉnh An Giang đã vây bắt được 292 học viên, còn lại 22 học viên bỏ trốn chưa tìm được. Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 9 nghi phạm cầm đầu, có hành vi "gây rối trật tự công cộng" để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra.

Tác giả: BỬU ĐẤU

Nguồn tin: tuoitre.vn