Xuống núi lúc nửa đêm, 2 cô gái bị nhóm thanh niên chặn đường xâm hại tình dục

Ngày 22-7, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, UBND xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) tổ chức khen thưởng đột xuất cho Công an xã và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Lãnh đạo xã Tam Đảo khen thưởng đột xuất cho Ban chuyên án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trước đó, ngày 16-7, Công an xã Tam Đảo nhận được đơn trình báo của chị V.N.T.V. (19 tuổi) về việc hai người bạn của chị là M.K.K. (18 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lào Cai) và H.B.N. (19 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên), trong quá trình di chuyển từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi lúc nửa đêm đã bị một nhóm nam thanh niên mặt chặn đường, dùng hung khí khống chế, uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản và có hành vi xâm hại tình dục.

Sau khi gây án, các nghi phạm còn sử dụng hình ảnh của nạn nhân để uy hiếp, đe dọa yêu cầu người nhà nạn nhân chuyển tiền.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 20-7 lực lượng Công an đã bắt giữ 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Sơn, Hạc Văn Phúc (cùng 24 tuổi) và Đỗ Minh Huy (18 tuổi, cùng ở tỉnh Tuyên Quang).

Tại cơ quan Công an, ba người này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động