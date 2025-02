Tạm đình chỉ giảng dạy 4 tháng với giáo viên tác động bầm tím vùng kín bé trai

Mới đây, một phụ huynh có con học tại Trường Mầm non thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) phản ánh về việc buổi sáng con đi học hoàn toàn bình thường, nhưng đến chiều đón con về, gia đình phát hiện dương vật của con trai bị phù nề, sưng đỏ, rớm máu. Qua thăm khám, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng kết luận "trẻ sưng đau, tụ máu và bầm tím gốc dương vật".

Theo phản ánh của phụ huynh, cô H. giáo viên Trường Mầm non thị trấn Trâu Quỳ đã có những tác động khiến cháu bé bị tổn thương như trên.

Trường Mầm non thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) (Ảnh: GDTĐ)

Đại diện Trường Mầm non thị trấn Trâu Quỳ cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã yêu cầu cô H. đến thăm hỏi và xin lỗi gia đình cháu bé, đồng thời yêu cầu giáo viên viết bản tường trình sự việc, phối hợp cùng nhà trường đưa cháu bé vào bệnh viện thăm khám.

Hiện Trường Mầm non thị trấn Trâu Quỳ đã có quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy 4 tháng và chuyển cô H. xuống công việc phụ nấu ăn, làm vệ sinh.

Thông tin về vấn đề này, bà Phùng Thị Hoài Hương, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc đã chỉ đạo nhà trường đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé. Phòng GD-ĐT Gia Lâm cũng có ý kiến với Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ cùng hệ thống chính trị vào cuộc để hòa giải, bảo đảm quyền lợi các bên. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình, cô H. chưa thể đáp ứng được những yêu cầu từ phía phụ huynh học sinh.

"Phòng GD-ĐT cũng đã tham mưu UBND huyện Gia Lâm để có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh Trường Mầm non thị trấn Trâu Quỳ. Trước đó, Phòng GD&ĐT thường xuyên có văn bản về đảm bảo an ninh an toàn trường học, trong đó lưu ý đến vấn đề phòng chống bạo lực học đường trong và ngoài trường học…”, bà Phùng Thị Hoài Hương cho biết.

Liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Gia Lâm có văn bản gửi Phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm, UBND thị trấn Trâu Quỳ, Trường Mầm non thị trấn Trâu Quỳ yêu cầu Ban giám hiệu Trường Mầm non thị trấn Trâu Quỳ thực hiện nghiêm điều lệ trường mầm non, các quy định, nội quy của ngành Giáo dục và Đào tạo, quy định của pháp luật trong việc quản lý nhà trường không để xảy ra việc vi phạm đạo đức nhà giáo và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, tổ chức thăm hỏi, chăm sóc cháu bé và động viên gia đình để cháu sớm quay lại trường học.

UBND huyện Gia Lâm cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét trách nhiệm, xử lý cá nhân vi phạm theo thẩm quyền; Tăng cường công tác kiểm tra đối với các hoạt động giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ và việc chấp hành các quy định của pháp luật, các văn bản liên quan đến công tác dạy và học trong nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm. Phòng GD-ĐT huyện tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường về quy định của pháp luật đối với công tác săm sóc và bảo vệ trẻ em, điều lệ nhà trường và các văn bản pháp luật liên quan, phối hợp hướng dẫn Trường Mầm non thị trấn Trâu Quỳ giải quyết dứt điểm vụ việc.

